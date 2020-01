Soud odsoudil muže na 8 let za vykradení klenotnictví v Teplicích

Ilustrační foto - Obžalovaný Donatas Zapolskis (vpravo) přichází s vězeňskou stráží do soudní síně Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde začalo 7. ledna 2020 hlavní líčení v případu loupeže hodinek v teplickém klenotnictví. Krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na pět Litevců, jeden jako uprchlý. Způsobili škodu přes sedm milionů korun. Prodavačka trpí dodnes psychickými problémy. Všem hrozí trest od osmi do patnácti let vězení. Loupež se odehrála v prosinci 2018. ČTK/Hájek Ondřej