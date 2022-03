Soud nevydal muže ke stíhání do Ruska, nelze spoléhat na diplomatické záruky

Praha - Pražský městský soud nevyhověl návrhu vydat bývalého vězeňského dozorce Jevgenije Sergejeva k trestnímu stíhání do Ruska. Rozhodl, že vydání muže je nepřípustné. Čtyřicetiletý Sergejev je v Rusku viněn z krádeže, údajně navrtával potrubí a kradl ropu. Podle jeho advokáta Leonida Kušnarenka je však obvinění vykonstruované a účelové. Sergejev byl podle právníka spolupracovníkem opozičního politika Alexeje Navalného, odmítal se také podílet na mučení vězňů.

Rozhodnutí není pravomocné, lze proti němu podat stížnost. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlení, Sergejev se stížnosti vzdal.

Za běžné situace by podle předsedy senátu Tomáše Kubovce soud vydání připustil. "Jedná se o kriminální trestný čin, za který lze uložit trest až do deseti let," uvedl soudce. Jednání by bylo nezákonné i v Česku. Okolnosti se však podle něj zásadně změnily po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu. "Orgány Ruska se dopouštějí potírání mezinárodně garantovaných práv vlastního obyvatelstva, zejména svobody shromažďování a svobody projevu," prohlásil Kubovec.

Český zastupitelský úřad podle předsedy senátu nemá možnost monitorovat záruky, že Rusko bude dodržovat mužova lidská práva. Nelze ani zkontrolovat, zda nebude mučen. "Nelze spoléhat na to, že Ruskou federaci bude od případného nedodržování záruk odrazovat riziko, že by tyto kroky zhoršily diplomatické vztahy s ČR," uvedl. Dodal, že je sporné, zda lze vůbec brát po zahájení invaze ruské garance vážně.

Soudce použil podobnou argumentaci jako v první polovině března Nejvyšší správní soud, který se zabýval případem dalšího Rusa Sergeje Kudaškina. Rozhodl, že kvůli současným okolnostem musí ministerstvo vnitra znovu posoudit mužovu žádost o azyl, kterou předtím zamítlo. Kudaškinův advokát označil tento verdikt za průlomový.

Sergejev je s dnešním verdiktem pražského městského soudu spokojený. "Česká justice se podrobně zabývala tímto případem a rozhodla podle nás jednoznačně správně a spravedlivě," řekl po skončení jednání jeho advokát Kušnarenko. Podle právníka není důležité, z jakých důvodů soud rozhodl o nepřípustnosti vydání jeho klienta. "Nás zajímá výsledek," uvedl.

Sergejev byl podle advokáta obviněn pouze na základě výpovědí svých spoluobviněných, které učinili pod nátlakem."Je to komická situace," prohlásil. Dodal, že je podle něj nepředstavitelné, že by Sergejev jako hlava zločinecké skupiny navrtával ropovod a sál z něj naftu. Právník zopakoval, že Rusovo stíhání považuje za vykonstruované a účelové. Muž podle něho jako elitní vězeňský dozorce odmítl rozkaz napadat a mučit vězně. Následně v Petrohradu organizoval s Navalným shromáždění proti prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Sergejeva, který má estonské a ruské občanství, zadržela policie loni v říjnu. Poté byl v Česku ve vazbě. V únoru ho soud propustil, když složil kauci 2,4 milionu korun. Muž podle Kušnarenka bydlí v Estonsku, v Česku podniká. Zatím neví, ve které zemi bude chtít nyní zůstat.

Ruskému opozičnímu politikovi Navalnému vyměřil ruský soud minulý týden devítiletý trest za podvod a pohrdání soudem. Prokuratura pro známého kritika Kremlu žádala v souvislosti s těmito obviněními 13 let vězení. Navalnyj je v současné době ve věznici, kde si odpykává zhruba 2,5letý trest kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Vinu odmítá.