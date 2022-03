Soud nepovolil obnovu řízení doživotně odsouzeného sériového vraha Kotta

Plzeň - Čtyřiašedesátiletý doživotně odsouzený sériový vrah Josef Kott dnes u Krajského soudu v Plzni neuspěl s žádostí o obnovu procesu. Soud pro to neshledal důvody, neboť Kott nepředložil žádné dosud neznámé důkazy, které by mohly změnit předchozí verdikt soudu. V roce 1995 Kotta i s komplicem Michalem Kutílkem poslal soud pravomocně na doživotí za čtyři vraždy, které spáchali v květnu 1990 během 26 hodin. Pátý člověk jejich útok přežil. Kott podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Kott se na rozdíl od Kutílka k vraždám nikdy nepřiznal. Snažil se znevěrohodnit původní výpovědi Kutílka, na jejichž základě byl odsouzen. Kutílek ve věznici v roce 2017 ve věku 66 let zemřel, předtím ale řekl, že všechny vraždy spáchal pouze on sám. Kott s Kutílkem jsou označováni za první sériové vrahy v polistopadové historii ČR.

Podle rozsudku v noci na 2. května 1990 zastřelili hlídače v Nýřanech na Plzeňsku a vzali mu zbraň. Téže noci v lesích u Zbirohu ubodali desítkami ran nožem dvě sedmnáctileté stopařky. Ve stejný den Federální shromáždění zrušilo v Československu trest smrti. Následující den Kott s Kutílkem zastřelili v Praze taxikáře a sebrali mu peníze, při návratu do Plzně ještě přepadli a postřelili britského řidiče kamionu, který útok přežil a později je identifikoval. Policie je zadržela za několik dní. Pravomocný rozsudek označil za vraha všech čtyř lidí Kotta, Kutílek měl podle verdiktu na svědomí postřelení řidiče kamionu, řekla ČTK Kottova obhájkyně Andrea Janková.

Doživotí vyměřil soud v Plzni Kottovi už v říjnu 1991, Kutílkovi uložil 25 let. Po odvolání a novém projednání vynesl krajský soud dva doživotní tresty v červnu 1995.

Kott tvrdí, že byl odsouzen jen na základě výpovědi nevěrohodného recidivisty Kutílka, kterému soudy i přes bohatší kriminální historii uvěřily. V roce 2006 se oba odsouzení vrazi neúspěšně domáhali obnovy procesu. V době jednání Kutílek překvapivě uvedl, že všechny vraždy spáchal jen on sám. Jakožto satanista prý prováděl rituál. Později údajně podstoupil vymítání ďábla, a proto chtěl říci pravdu. "Svoje odsouzení beru jako ostudné. Není proti mně žádný přímý ani nepřímý důkaz. Co na mě máte kromě výpovědi recidivisty, který měl už tehdy odsezeno 20 let? Jsem ve vězení 32 let a s vámi to nehne, s nikým to nehne," řekl dnes u soudu Kott.

K žádosti o obnovu řízení předložil dopisy, které mu ve vězení Kutílek posílal. Žádal také zpracování posudku a podstoupení výslechu na detektoru lži, které by měly potvrdit jeho věrohodnost. Žádost opíral rovněž o výpověď svého synovce, který nepozorován zaslechl hádku mezi Kottem a Kutílkem v době mezi vraždami. Synovec to popsal v dopise už v 90. letech, u soudu ale tehdy odmítl vypovídat. Podle soudu proto jeho současná výpověď není novým důkazem, obsah jeho sdělení byl k dispozici už dříve.

Kotta k podání žádosti o obnovu řízení inspiroval doživotně odsouzený vězeň Robert Tempel, jenž byl loni zproštěn obžaloby z vraždy pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva a českého Ústavního soudu. Podle Jankové je proto Kott připraven bránit se nejen u Vrchního soudu, případně ústavní stížností. ale také chce podat stížnost k evropskému soudu.