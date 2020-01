Soud by dnes mohl rozhodnout ve sporu o Slovanskou epopej

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 by dnes mohl rozhodnout ve sporu o Slovanskou epopej Alfonse Muchy. S obrazy disponuje hlavní město Praha. Malířův příbuzný John Mucha v žalobě tvrdí, že se Praha vlastníkem obrazů nikdy nestala, protože nesplnila autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory.

Soud měl o žalobě malířova příbuzného Johna Muchy původně rozhodnout loni v říjnu, nakonec se ale rozhodl, že doplní dokazování. Muchův právník František Vyskočil totiž na předchozím jednání navrhl, aby soud určil vlastnictví nejen k datu úmrtí Muchovy ženy Marie, ale i úmrtí malíře samotného. Jednání proto soud odročil na dnešek.

Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM). Praha loni v říjnu schválila, že cyklus na pět let zapůjčí na zámek v Moravském Krumlově, kde byly obrazy vystaveny do roku 2011. V období zapůjčení by se měl vyřešit problém s chybějícím prostorem v Praze. Podmínkou pro zapůjčení díla je podle GHM dokončení úprav zámku.

Obvodní soud se Muchovou žalobou začal zabývat v lednu 2017. Tehdy ji zamítl, rozhodnutí potvrdil i odvolací senát. Nejvyšší soud ale předloni v květnu rozsudky zrušil. Napodruhé začal soud žalobu řešit o půl roku později.