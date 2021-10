Soud bude řešit žalobu kvůli vzniku Babišových svěřenských fondů

Praha - Obvodní soud pro Prahu 8 dnes projedná žalobu senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti), který napadl vznik svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Wagenknecht podle dřívějších informací tvrdí, že podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli vlastního majetku. Podle něho je Babiš prostřednictvím svěřenských fondů s vlastním majetkem úzce spojen. Babiš vložil holding Agrofert kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu v roce 2017 a tvrdí, že na něj nemá žádný vliv.

Zřízením svěřenských fondů pro sebe samého Babiš podle Wagenknechta obchází nejen účel občanského zákoníku, ale i účel zákona o střetu zájmů, aby mohl pokračovat v čerpání veřejných prostředků. Svěřenské fondy by měly být podle senátora pro namítanou nezákonnost zrušeny takzvaně od počátku, kdy by se na ně hledělo, jako by nikdy nevznikly.

Možný střet zájmů českého premiéra Babiše prověřovala Evropská komise (EK), letos v dubnu zveřejnila závěrečnou zprávu, podle které Babiš je ve střetu zájmů, neboť ovládá Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.

Kromě EK se Babišovým možným střetem zájmů zabýval také Městský úřad v Černošicích, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Babišovi v září uložil pokutu 250.000 korun. Podle názoru úřadu se předseda vlády dopustil přestupku proti zákonu o střetu zájmu tím, že ovládá média. Podle Babiše je rozhodnutí nezákonné a porušuje jeho základní práva, protože úřad ho dvakrát prošetřoval za stejný skutek. Na úřad podal žalobu, kterou by měl v pátek projednat Krajský soud v Praze. Premiér také avizoval, že se proti rozhodnutí Černošic odvolá.