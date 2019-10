Soud bude projednávat posprejování Karlova mostu

Dva cizinci ve věku 23 a 30 let posprejovali 15. července 2019 jeden z pilířů Karlova mostu v Praze. Muže přímo při činu zadrželi strážníci. Jsou podezřelí z poškození cizí věci, škoda zatím nebyla vyčíslena. Podezřelým hrozí až tři roky vězení.

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude zabývat případem dvou německých turistů, kteří čelí obžalobě z posprejování Karlova mostu v Praze. Soudkyně Pavla Hájková cizincům v červenci za poškození cizí věci uložila trestním příkazem roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody 40.000 korun. Jejich obhájce však podal proti rozhodnutí odpor, a kauza se tak bude projednávat v hlavním líčení. Mužům hrozí až tříleté vězení.

Dva sprejeři vytvořili nápis na Karlově mostě v polovině července. Strážníci následně zadrželi dvojici německých turistů ve věku 23 a 30 let. Městská policie uvedla, že jeden z mužů měl v ruce sprej a druhý plechovku s pivem. Jeden z cizinců také vinu u soudu od počátku přiznával.

Restaurátoři začali nápis o rozměrech pět krát dva metry z pilíře most odstraňovat 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. Podle smlouvy za to měli dostat 40.000 korun. V noci na 28. července ale graffiti neočekávaně zmizelo. K odstranění se následně přihlásil Miroslav Černý. Uvedl, že nápis odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry. Laboratorní výsledky ukázaly, že zdivo mostu nebylo nečekanou akcí poškozeno.