Soud bude projednávat kauzu takzvaných trafik pro poslance ODS

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 dnes začne znovu projednávat případ takzvaných trafik pro poslance ODS, ve kterém čelí obžalobě bývalý premiér Petr Nečas a jeho manželka Jana. Po výměně soudkyně obžalovaní odmítli, aby se v novém kole procesu pouze četly staré výpovědi svědků. Prvoinstanční soud se tak musí vrátit na začátek kauzy.

Obvodní soud v srpnu 2020 zprostil viny z podplácení Nečase, jeho ženu i někdejšího náměstka ministra zemědělství Romana Bočka. Podle verdiktu se nepodařilo prokázat, že se skutek popsaný v obžalobě vůbec stal. Prvoinstanční soud v případu nepřipustil jako důkaz odposlechy. Obvodní soud tehdy zároveň zastavil stíhání Nečasové, které se týkalo nezdanění luxusních darů od politiků a lobbistů. Státní zástupce se proti oběma rozhodnutím na místě odvolal a pražský městský soud zrušil rozsudek a případ vrátil k novému projednání.

Obžaloba tvrdí, že Nečas, tehdejší šéfka jeho kabinetu Nagyová (nyní Nečasová) a Boček slíbili v roce 2012 poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu. Nečasovi a Bočkovi hrozí až šest let vězení, Nečasové až osm. Kauza trafik přispěla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády.

Nečas stane v prosinci před soudem také kvůli případu křivé výpovědi ve prospěch své manželky. Nečasová už dostala podmíněný trest v případu zneužití Vojenského zpravodajství. Ústavní soud v kauze minulý týden zamítl stížnosti odsouzených.