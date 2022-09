Soud bude pokračovat v projednávání kauzy Čapího hnízda

Praha - Pražský městský soud dnes bude pokračovat v projednávání kauzy dotačního podvodu u projektu kongresového areálu Čapí hnízdo. Na programu druhého týdne hlavního líčení jsou výslechy svědků. Obžalobě čelí šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyová, oba vinu odmítají.

Nagyová nyní kandiduje za ANO v Jihlavě v senátních volbách. Dostala se do druhého kola, kde se střetne s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS).

Soud plánuje mimo jiné opakovaný výslech úřednice Evy Filipové, která dohlížela na čerpání padesátimilionové dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc.

Soudce už by také měl získat od obhájců písemné odůvodnění toho, proč chtějí vyloučit veřejnost ze čtení posudku o duševním stavu další svědkyně - Babišovy dcery Adriany Bobekové. Ta se minule nedostavila k výslechu a omluvila to zdravotními důvody. Státní zástupce by měl zase soudu sdělit, zda bude chtít přibrat nového písmoznalce, který by se vyjádřil k pravosti podpisu Babišova syna Andreje na smlouvě o převodu akcií k Čapímu hnízdu a k možnosti, že smlouvu místo něj podepsal Babiš starší.