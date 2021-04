Soud Bartíkovi ve sporu se Zemanem snížil náklady za řízení, které musí zaplatit

Brno - Odvolací Krajský soud v Brně dnes ve sporu prezidenta Miloše Zemana a bývalého radního Brna-středu Svatopluka Bartíka ohledně tvrzení, že Zeman má rakovinu, snížil částku, kterou musí Bartík zaplatil za náklady řízení. Předchozí rozsudek městského soudu jinak potvrdil. Městský soud Bartíkovi už dříve za tvrzení uložil, aby se prezidentovi omluvil a zaplatil mu 250.000 korun. Bartík Zemanovi následně poslal 50.000 korun a omluvil se mu, tato část rozsudku byla pravomocná. Proti částem původního rozsudku se ale odvolali jak Bartík, který nesouhlasil se zbylými 200.000 korunami, tak Zeman, který požadoval kromě omluvy pět milionů korun.

Bartík koncem roku 2017 před lednovými volbami prezidenta napsal, že má Zeman rakovinu, Zeman následně o Bartíkovi prohlásil, že je svině. Bartíka zažaloval, stejně jako následně i Bartík Zemana. "Šlo o zlý úmysl, cílem bylo znemožnit inženýra Miloše Zemana v rámci prezidentské volby,“ poukázal dnes Zemanův právník Marek Nespala. Uvedl, že žalovaný je podnikatelem v oblasti PR a také politickým podnikatelem a že tehdy vsadil na jednu notu. "Pokud by Miloš Zeman nebyl v prezidentské volbě zvolen, nebo pokud by zemřel, byl by (žalovaný) za hvězdu," uvedl Nespala.

Podle Bartíkova advokáta Pavla Uhla ale není důvod nahlížet na jeho klienta jako na někoho, kdo podniká v politice. "Žalovaný má zájem o věci veřejné bez snahy po dosažení zisku, což je společensky přijatelné," uvedl Uhl.

Městský soud ve věci rozhodl loni v září, podle rozsudku se měl Bartík Zemanovi omluvit a zaplatit mu 250.000 korun. Bartíkovu žalobu tehdy zamítl. Uhl dnes uvedl, že Bartík se už omluvil a zaplatil 50.000 Kč. Proti této části rozsudku se žádná ze stran neodvolala, byla pravomocná. Prezidentovo odvolání směřovalo do výše odškodného, trval na pěti milionech. Bartík se odvolal proti zbylým 200.000 Kč. Odvolací soud rozsudek ale v tomto potvrdil, snížil ale částku, kterou musí Bartík zaplatit na nákladech řízení. Podle odvolacího soudu městský soud částku nesprávně vyhodnotil. Soudce poukázal například i na to, že Zeman nazval Bartíka sviní, čímž naopak Zeman zasáhl do osobnostních práv Bartíka. Z původní výše kolem 150.000 Kč na nákladech řízení tak má Bartík platit asi 82.000 korun. Připočíst je i nutno 200.000 Kč z původního rozsudku.

"Jsem rád, že dnešní soud ukázal na to, že ta výše žalované částky ze strany pana prezidenta je de facto šikanózní a mstivého charakteru. Dovolávat se s největší pravděpodobností nebudeme. Jsem rád, že to máme za sebou, já to nemíním táhnout dál," řekl po jednání Bartík.

Nespala řekl, že je to právní a morální vítězství, nikoliv vítězství ekonomické. "My jsme co se týká právního základu spokojeni, a co se týká dalšího postupu, to bude záviset na rozhodnutí klienta," uvedl Nespala.

Bartík koncem roku 2017 před lednovými volbami prezidenta napsal, že má Zeman rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu pár měsíců života. Zdůvodnil to tím, že lidé mají právo vědět, jak na tom Zeman je. Později informace z webu stáhl s komentářem, že nečekal takovou negativní odezvu. Zeman byl v té době prezidentem, mandát ve volbách obhájil.