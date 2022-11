Souček věří, že příští rok bude pro české fotbalisty úspěšnější než ten letošní

Gaziantep (Turecko) - Kapitán Tomáš Souček věří, že nadcházející rok bude pro české fotbalisty úspěšnější než ten končící. Reprezentanti letos v 10 zápasech jen dvakrát zvítězili a nepříznivou bilanci potvrdili dnešní porážkou 1:2 v přípravě v Turecku. Podle Součka zápas rozhodla lepší koncovka domácích.

Národní tým se v letošním roce nedokázal kvalifikovat na nadcházející mistrovství světa v Kataru a poté sestoupil z elitní skupiny A Ligy národů. "Když ten rok shrneme, tak co se týče výher a proher, nebylo to vůbec dobré. Měli jsme nějaké cíle a ty jsme nesplnili. Ale co se týče hry a týmového výkonu, má naše mužstvo velký potenciál," řekl novinářům Souček.

Jeho tým čeká v březnu vstup do kvalifikace o mistrovství Evropy. "Do kvalifikace půjdeme s tím, že chceme každopádně postoupit. Například Turci budou asi podobní jako (jeden ze soupeřů) Poláci. Mrzí nás, že jsme dnes neuspěli, ale věřím, že v kvalifikaci to půjde výsledkově lépe než letošní rok," doplnil záložník West Hamu.

Český celek v Turecku dokázal v 56. minutě po brance Václava Černého srovnat na 1:1, ale v 70. minutě inkasoval rozhodující gól. "Byla to dobrá konfrontace, nebylo to vůbec jako přátelák. Turci ukázali, že mají skvělý tým. Musím všechny pochválit, jak to odbojovali. Ale Turci byli přesnější v koncovce. Měli jsme hodně věcí kolem vápna, ale nedokázali jsme vstřelit gól. Dali jsme ho jen díky střele z 25 metrů a chybě gólmana," podotkl Souček.

Jeho tým inkasoval oba góly po chybách v obraně. "Oba inkasované góly si ještě musím pustit. Myslím, že to byly v obou případech takové brejky, kterým jsme nedokázali zabránit po vlastních chybách. Musíme se lépe zajistit, ukázat si chyby a hlavně se zaměřit na to, že když my máme stejné brejky, tak je potřeba toho využít," prohlásil Souček.