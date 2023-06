Souček si užil nejemotivnější oslavy kariéry, k radosti rodiny už shodil vousy

Praha - Fotbalista Tomáš Souček si po středečním triumfu ve finále Evropské konferenční ligy s West Hamem užil nejemotivnější oslavy v kariéře. Kapitán české reprezentace si vychutnal triumfální jízdu otevřeným autobusem v Londýně před 80 až 100 tisíci fanoušků a mimo jiné zazpíval před příznivci klubovou píseň. K radosti rodiny po vítězném finále shodil vousy a teď už se soustředí na poslední akci v sezoně - nadcházející zápasy národního týmu na Faerských ostrovech a v Černé Hoře.

"Oslavy byly neuvěřitelné. Upřímně jsem ani nečekal, že budou tak velké. Už tady v Edenu, plná tribuna sever fanoušků West Hamu, to bylo úžasné. Druhý den jsme se pak vraceli do Londýna. Upřímně trochu jsem přemýšlel, jestli tam mám jet. Když jsem v Praze, tak jestli jet zpátky do Londýna. Ale chtěl jsem jet, věděl jsem, že fanoušci na to čekají. Nečekal jsem, že přijde 80 až 100 tisíc lidí," řekl novinářům Souček, který dnes přebral trofej pro vítěze ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého hráče sezony.

"Měli jsme asi dvouhodinovou jízdu otevřeným autobusem, zpívali jsme, davy fanoušků šly s námi. Pak jsme šli na pódium, kde jsme byli další hodinu nebo dvě. Neuvěřitelné, můj největší zážitek s fanoušky. Ještě teď z toho mám euforii, když na to vzpomínám," doplnil Souček.

Oslavy s West Hamem podle něj překonaly i ty po zisku titulu se Slavií. "Asi to bylo emotivnější. Se Slavií jsme si to také užili s fanoušky na hřišti a na stadionu, měli jsme tam pódium. To bylo srovnatelné a hodně podobné. Ale ten druhý den tady byl nezapomenutelný. Je vidět, jaké je to pro fanoušky West Hamu náboženství," uvedl osmadvacetiletý záložník.

Sám příznivcům zazpíval. "Před finále jsem dával (na sociální sítě), jak jsem slavil s fanoušky Slavie, zpíval jsem do mikrofonu před tribunou sever. Ve West Hamu to všichni viděli, tak říkali, že musím zazpívat i tady. Dali mi mikrofon, byl jsem trochu nervózní, ale před všemi fanoušky jsem zazpíval 'West Ham are massive everywhere we go'. Bylo to úžasné," řekl Souček.

"Co je oproti Česku jiné, že máme hodně tanečníků v šatně - Francouzi, Angličani umí taky. Zvou i mě, to není úplně dobrý nápad, ale užíváme si to. Forma slavení je třeba trochu jiná, jakékoliv oslavy jsou ale parádní. Nejsem úplně dobrý zpěvák, ale asi pořád na lepší úrovni než tanečník. Všichni se smějí, tak to má být, jsme na jedné vlně," prohlásil Souček.

Během oslav toho příliš nenaspal. "Bylo to náročné. Ze stadionu jsme odjížděli asi ve dvě ráno. Pak jsme jeli na hotel s partnery, rodinami. Moc jsme toho nenaspali a druhý den pak byla v Londýně cesta tím autobusem. Já chtěl jít po zápase spát, ale jak jsem byl napumpovaný adrenalinem a emocemi, nešlo to. Zkoušel jsem asi 30 minut usnout a za chvíli jsem šel na snídani," líčil Souček.

Po finále se oholil. "Už před semifinále jsem si říkal, že minule jsme to semifinále (Evropské ligy) nedokázali. Tak jsem si říkal: Pojď to držet, ty vousy. Když jsme postoupili, tak bylo potřeba to držet do konce. Doma nebyli úplně šťastní, ale za pohár a medaili to stojí. Byl to další rituál, co jsem držel a druhý den to šlo dolů," uvedl Souček.

Z triumfu se radoval i spolumajitel West Hamu a vlastník Sparty Daniel Křetínský, který na stadion rivala Slavie zavítal při finále poprvé. "Říkal jsem mu, že teď má na Slavii nejlepší vzpomínky. Byl v Edenu jednou a hned má pohár. Lehké popichování je správné. I já jsem rád, že Sparta existuje. Také on musí být rád, že existuje Slavia, že máme jeden druhého," řekl Souček. "Byl nadšený, užil si to, že tam přišel. Byl poté na oslavě, každému hráči podal ruku," řekl Souček.

Ziskem trofeje v Konferenční lize si West Ham vylepšil náladu poté, co v Premier League dlouho bojoval o záchranu a skončil na 14. místě. "Sezona byla hodně nahoru dolů. Měli jsme hodně nových příchodů, nemohli jsme se sehrát a na začátku měli ztráty. Po mistrovství světa jsme měli dobrý čas na to se sehrát, absolvovali jsme soustředění. Nastartovali jsme se, zachránili se a najeli na formu pro Konferenční ligu. Trofejí jsme na konci z průměrné sezony udělali jednu z nejlepších za poslední roky. Do příští jdeme s tím, že zase chceme něco velkého," prohlásil Souček.

V příští sezoně už u toho nemusí být jeho kolega ze zálohy Declan Rice, který by mohl přestoupit do Arsenalu. "Už dva roky se mluví o tom, že odejde. Teď je šance největší, ale hrozně mu to přeju, zaslouží si to. Z mladého janka se stal lídr, zapsal se do historie West Hamu. Na hřišti by mi chyběl, hodně jsme toho spolu odehráli. Odchody ale k fotbalu patří. Nějaké změny budou, ale doufám, že ne ve velkém, abychom se zase dlouho nemuseli sehrávat."

Na závěr sezony ho ještě čeká s reprezentací třetí utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech a následná příprava v Černé Hoře. "Sezona byla opravdu náročná. Těším se na dovču, že budu s rodinou. Ale síly mám. Reprezentaci beru jako poslední krok, potřebujeme s Faerskými ostrovy tři body do kvalifikace. Musíme si dát pozor, zápas v Moldavsku (0:0) je varováním. V hlavě už mám, co dalšího by se mohlo zvládnout. Hlavní je teď postup na Euro, zvlášť když je vedle nás v Německu," dodal Souček.