Souček se bál o platnost gólu, Lookman pokazil panenkovskou penaltu

Londýn - Fotbalista Tomáš Souček se bál, že jeho vítězný gól v sobotním utkání 8. kola anglické ligy proti Fulhamu nebude kvůli ofsajdu uznán. Nakonec jeho první trefa v tomto ročníku Premier League platila a v první minutě nastavení rozhodla o výhře West Hamu 1:0. Trenér David Moyes věří, že Souček přidá další branky.

Fotogalerie

Souček se prosadil z vápna přízemní střelou k tyči poté, co mu přihrál Said Benrahma. "Upřímně jsem se bál, protože rozhodčí musel zkontrolovat, jestli gólu nepředcházel ofsajd," citoval Součka klubový web.

Pětadvacetiletý defenzivní záložník vstřelil svůj čtvrtý gól v Premier League. "Mám z něj velkou radost. V této sezoně jsem měl hodně šancí. Skóroval jsem proti Wolverhamptonu, ale branku nakonec označili za vlastní. Konečně se mi podařilo vstřelit normální gól, navíc vítězný. Jsem hrdý na to, jak jsme hráli," uvedl bývalý kapitán pražské Slavie.

Rozhodující akci pochválil i Moyes. "Said Tomášovi parádně přihrál. Tomáš přidá další góly, o tom není pochyb," prohlásil skotský kouč.

Utkání bylo napínavé až do konce. Fulham dostal šanci vyrovnat z pokutového kopu v osmé minutě nastavení. Ademola Lookman se pokusil o "panenkovské" zakončení, kterému však chyběla razance a brankář Lukasz Fabiaňski míč chytil.

"Bylo to velké drama. Celý zápas to bylo těžké, ale potřebovali jsme vyhrát. Snažili jsme se prosadit celou dobu. Lukasz nás v poslední vteřině zachránil," konstatoval Souček.

West Ham prožil další infarktové finále. Před třemi týdny na hřišti Tottenhamu získal bod poté, co v závěru smazal tříbrankové manko a vytěžil bod za remízu 3:3.

"Závěry, které teď ve West Hamu prožíváme, trenérovu srdci nesvědčí, to je jisté. Na Tottenhamu to bylo pro srdce dobré, ale nevím, jestli to tak bylo proti Fulhamu. Naštěstí jsme zvítězili a získali důležité tři body," řekl Moyes.

"Kladiváři" v Premier League naplno bodovali po třech kolech. "Měli jsme hodně náročný program, hráli jsme proti mužstvům z elitní šestky. Proti Fulhamu jsme chtěli tři body, abychom se posunuli v tabulce. Teď nás čeká reprezentační pauza. Máme radost, že jsme před ní vyhráli," uvedl Souček.

Kouč Fulhamu kritizoval hráče za pokaženou "panenkovskou" penaltu

Záložníka Fulhamu Ademoly Lookmana se po nepodařené "panenkovské" penaltě zastali jeho spoluhráči, trenér Scott Parker si však servítky nebral a před médii třiadvacetiletého fotbalistu zkritizoval. Lookman měl šanci v osmé minutě nastavení vyrovnat proti West Hamu na 1:1, ale poslední střelu zápasu pokazil.

"Nebudu to skrývat, jsem strašně naštvaný a on také. Takhle penaltu zahodit nesmíte. Když už se pro takový způsob rozhodnete, musíte to proměnit," uvedl Parker.

V dramatickém závěru utkání dostal Fulham možnost kopat pokutový kop několik minut poté, co český záložník West Hamu Tomáš Souček vstřelil první gól zápasu. Anglický mládežnický reprezentant Lookman se pokusil o oblouček, který proslavil ve finále mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě Antonín Panenka, ale jeho střela byla příliš jemná. I když brankář Lukasz Fabiaňski udělal pohyb doprava, dokázal pomalu padající míč levou rukou zachytit a lehce penaltu zlikvidoval.

"Je zklamaný a má proč. Samozřejmě, každý může neproměnit penaltu, ale určitým způsobem. Ten kluk udělal chybu a ví to. Když jste mladý a učíte se, musíte se učit rychle. To je prostě fotbal," řekl trenér Fulhamu Parker na adresu hráče, jenž v londýnském klubu hostuje z Lipska.

Lookmanovi spoluhráči byli k neúspěšnému penaltovému exekutorovi smířlivější. "Je to mladý kluk, který je pro nás hodně důležitý. Je z toho zničený a je mu to líto. Musíme ho podpořit," uvedl záložník Tom Cairney a další středopolař Harrison Reed dodal: "Omluvil se, takže to zameteme pod koberec a jdeme dál."