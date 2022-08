Souček první brankou v sezoně zařídil remízu West Hamu s Tottenhamem

Londýn - Reprezentační kapitán Tomáš Souček v 5. kole anglické ligy prvním gólem v sezoně zařídil West Hamu remízu 1:1 s Tottenhamem. Fotbalisté Manchesteru City deklasovali Nottingham Forest 6:0. Velkou zásluhu na výhře měl norský útočník Erling Haaland, který vstřelil hattrick a stanovil nový rekord Premier League. Arsenal je po vítězství 2:1 nad Aston Villou nadále stoprocentní. Liverpool porazil Newcastle 2:1 gólem v poslední minutě nastavení.

West Ham nastoupil s Coufalem a Součkem v základní sestavě a oba čeští reprezentanti měli velký podíl na vyrovnávací brance. Spurs šli do vedení v prvním poločase, při rychlém protiútoku se Kane dostal až do vápna a jeho finální přihrávku si srazil do vlastní brány stoper domácích Kehrer.

V 55. minutě "Kladiváři" vyrovnali. Coufal rychle rozehrál autové vhazování na Antonia, který posunul míč na Součka a ten prudkou ranou na přední tyč překonal Llorise. V poslední minutě nastavení mohli domácí zápas obrátit, Bowenovo zakončení však nemířilo mezi tři tyče a nikdo z jeho spoluhráčů nezvládl míč dorazit.

Úřadující mistr rozhodl zápas s nováčkem již v prvním poločase. Ve 12. minutě Fodenův centr usměrnil mezi tři tyče Haaland a stejná kombinace zafungovala i o 11 minut později, kdy si Haaland s Fodenem narazil a zakončil do prázdné branky.

Před koncem poločasu se norský útočník z bezprostřední blízkosti prosadil hlavou a završil hattrick. Tři góly dal ve druhém utkání za sebou a vytvořil rekord Premier League, protože v prvních pěti zápasech v nejvyšší anglické soutěži vstřelil devět branek. Překonal tím Micka Quinna a Sergia Agüera s osmi góly.

V druhém dějství pokračovala převaha "Citizens", na 4:0 zvýšil razantní střelou zpoza vápna Cancelo. Pátý gól přidala letní posila domácích, Mahrézovu průnikovou přihrávku využil Álvarez. Argentinský útočník se v závěru utkání trefil podruhé a stanovil konečné skóre.

Arsenal proti Aston Ville dominoval a již v první čtvrthodině si hráči londýnského celku vypracovali několik gólových příležitostí, které ale proměnili. Ve 23. minutě si "Gunners" vytvořili další velkou šanci, ale Saka po centru Martinelliho netrefil odkrytou branku. Po půlhodině hry vyrazil Martínez střílený centr Xhaky jen před sebe, kde se nejrychleji zorientoval Jesus a argentinského gólmana prostřelil.

Druhý gól mohl přidat další Brazilec, Martinellovu střelu do šibenice ale gólman Aston Villy skvěle vyrazil na roh. Ve druhém poločase hosté dokázali vyrovnat. Douglas Luiz přímo z rohového kopu zakroutil míč až do Ramsdaleovy brány. Domácí ale odpověděli záhy, centr Saky z voleje uklidil pod břevno Martinelli. Arsenal vyhrál všech pět úvodních utkání Premier League a vede tabulku.

Na Anfieldu šli do vedení hosté, Longstaff skvělou přihrávkou našel Isaka, který při svém debutu za Newcastle skóroval. Liverpoolu se podařilo vyrovnat po hodině hry, Salah z kraje vápna přihrál Firminovi, který pohotově vystřelil na zadní tyč. Domácí nakonec utkání otočili, v osmé minutě nastavení vznikl závar v pokutovém území, při kterém se nejlépe zorientoval Carvalho, který z voleje zařídil výhru Liverpoolu.

Výsledky 5. kola anglické fotbalové ligy

Arsenal - Aston Villa 2:1 (30. Jesus, 77. Martinelli - 74. Douglas Luiz), Bournemouth - Wolverhampton 0:0, Manchester City - Nottingham 6:0 (12., 23., 38. Haaland, 65. a 87. Álvarez, 50. Cancelo), West Ham United - Tottenham 1:1 (55. Souček - 34. vlastní Kehrer, Liverpool - Newcastle 2:1 (61. Firmino, 90.+8 Carvalho - 38. Isak).

Tabulka:

1. Arsenal 5 5 0 0 13:4 15 2. Manchester City 5 4 1 0 19:5 13 3. Tottenham 5 3 2 0 10:4 11 4. Brighton 5 3 1 1 6:3 10 5. Liverpool 5 2 2 1 15:6 8 6. Leeds 5 2 2 1 8:5 8 7. Fulham 5 2 2 1 8:7 8 8. Southampton 5 2 1 2 7:9 7 9. Chelsea 5 2 1 2 6:8 7 10. Brentford 5 1 3 1 10:7 6 11. Newcastle 5 1 3 1 7:6 6 12. Manchester United 4 2 0 2 4:7 6 13. Crystal Palace 5 1 2 2 7:9 5 14. West Ham United 5 1 1 3 2:6 4 15. Nottingham 5 1 1 3 2:11 4 16. Bournemouth 5 1 1 3 2:16 4 17. Everton 5 0 3 2 4:6 3 18. Wolverhampton 5 0 3 2 2:4 3 19. Aston Villa 5 1 0 4 4:9 3 20. Leicester 4 0 1 3 6:10 1