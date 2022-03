Souček pomohl West Hamu gólem k postupu do čtvrtfinále EL přes Sevillu

Praha - Český záložník Tomáš Souček pomohl fotbalistům West Hamu gólem k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Londýnský tým v domácí odvetě osmifinále porazil FC Sevilla 2:0 po prodloužení a smazal úvodní porážku 0:1. Leverkusen na svém hřišti podlehl Bergamu 0:1 a nenapravil prohru 2:3 z Itálie. Ani na lavičce Bayeru nebyl další reprezentant útočník Patrik Schick, který se vrací po zranění lýtka. Mezi nejlepší osmičkou soutěže je také Barcelona. Favorizovaní Katalánci v Istanbulu zdolali Galatasaray po obratu 2:1, první utkání skončilo bez branek.

Souček otevřel skóre ve 39. minutě přesnou hlavičkou po centru Antonia. Sedmadvacetiletý středopolař v této sezoně zaznamenal premiérovou branku v Evropské lize a celkově pátou soutěžní. Souček mohl přidat další trefu v první části prodloužení, ale tentokrát hlavou minul. Ve 112. minutě zařídil "Kladivářům" postup střídající Ukrajinec Jarmolenko.

West Hamu chyběl zraněný obránce Vladimír Coufal, další český záložník Alex Král zůstal na domácí lavičce. Rekordní šestinásobní vítězové Evropské ligy ze Sevilly tak v soutěži prohráli až devátý duel s anglickými soupeři.

Leverkusen mohl poslat do vedení Diaby, kterého však několikrát vychytal gólman Musso. O triumfu Atalanty rozhodl v první minutě nastavení střídající Boga po individuální akci.

Dnešní odveta tak nenapověděla, jak je na tom opora národního týmu Schick týden před soubojem se Švédskem v semifinále play off o postup na mistrovství světa. Bayer ještě v neděli sehraje bundesligový zápas proti Wolfsburgu.

Barcelona v Istanbulu inkasovala jako první. Na Marcaovu hlavičku z 28. minuty ale ještě do poločasu odpověděl Pedri, jenž si pohrál s obranou Galatasaraye. Aubameyang v nastavení první půle ještě hlavičkoval do břevna, ale v 50. minutě už se gabonský útočník dočkal vítězného gólu. Aubameyang po lednovém příchodu do Barcelony zaznamenal sedm soutěžních branek v 10 utkáních.

V osmifinále skončil i druhý sevillský tým Betis, který si ve Frankfurtu sice Iglesiasovým gólem z 90. minuty vynutil prodloužení, jenže na jeho konci Hinteregger zařídil domácím postupovou remízu 1:1. Eintracht úvodní zápas vyhrál 2:1.

Lyon si doma pohlídal postup díky remíze 1:1 s Portem. Olympique, který v Portugalsku vyhrál 1:0, poslal do vedení ve 13. minutě Dembélé, po čtvrt hodině odpověděl Pepé.

Braga vyřadila Monako, když po domácím vítězství 2:0 na hřišti účastníka francouzské ligy remizovala rovněž 1:1. Český brankář Lukáš Horníček na rozdíl od prvního duelu na lavičce portugalského týmu chyběl.

Mezi nejlepší osmičku se podle očekávání dostali i Rangers. Glasgowské mužstvo sice v Bělehradu s Crvenou Zvezdou prohrálo 1:2, ale náskok 3:0 z úvodního utkání skotským mistrům stačil.

Lipsko bez boje postoupilo do čtvrtfinále, protože jeho osmifinálový soupeř Spartak Moskva byl ze soutěže vyřazen kvůli vojenskému útoku Ruska na Ukrajinu. Los čtvrtfinále proběhne v pátek od 13:30 ve švýcarském Nyonu.

Odvetná utkání osmifinále Evropské ligy: Crvena zvezda Bělehrad - Glasgow Rangers 2:1 (1:0) Branky: 10. Ivanič, 90.+3 Ben Nabouhane z pen. - 56. Kent. První zápas: 0:3, postoupili Rangers. Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 1:2 (1:1) Branky: 28. Marcao - 37. Pedri, 50. Aubameyang. První zápas: 0:0, postoupila Barcelona. Leverkusen - Bergamo 0:1 (0:0) Branka: 90.­+1 Boga. První zápas: 2:3, postoupilo Bergamo. Monako - Braga 1:1 (0:1) Branky: 90. Disasi - 20. Ruiz. První zápas: 0:2, postoupila Braga. Lyon - FC Porto 1:1 (1:1) Branka: 13. Dembélé - 27. Pepé. První zápas: 1:0, postoupil Lyon. West Ham United - FC Sevilla 2:0 po prodl. (1:0, 1:0) Branky: 39. Souček, 112. Jarmolenko. První zápas: 0:1, postoupil West Ham. Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla 1:1 po prodl. (0:1, 0:0) Branky: 120.+1 Hinteregger - 90. Iglesias. První zápas: 2:1, postoupil Frankfurt.