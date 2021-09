Souček: O prvenství se budeme rvát do poslední chvíle, chceme navázat na ME

Ostrava - Podle záložníka Tomáše Součka se čeští fotbalisté ve světové kvalifikaci ještě poperou o první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup na šampionát. Reprezentanti ztrácejí před čtvrtečním utkáním s Běloruskem tři body na lídra tabulky Belgii, na jejímž hřišti nastoupí v neděli. Souček věří, že tým naváže na výkony z nedávného mistrovství Evropy, kde došel až do čtvrtfinále.

"Ohledně prvního místa, dokud šance je, budeme se rvát do poslední chvíle. Uděláme pro to vše a na konci uvidíme, kam jsme se dostali. Teď se soustředíme na Bělorusko, abychom získali tři body. Pak uvidíme, co bude dál," řekl při on-line tiskové konferenci Souček.

"Určitě to nebereme jako přípravu na neděli (na Belgii), je to prostě zápas s Běloruskem. Sešli jsme se poprvé po Euru a chceme si přenést to, co jsme na Euru zanechali. Soustředíme se jen na zápas proti Bělorusku," dodal šestadvacetiletý záložník West Hamu.

Bělorusové zatím v kvalifikaci porazili Estonsko 4:2 a prohráli v Belgii 0:8. "Koukali jsme na jejich ofenzivu, defenzivu, ještě nás nějaká příprava čeká. Chceme jít za vítězstvím, ale musíme se pořádně připravit, protože žádný zápas na mezinárodní úrovni už není jednoduchý. Bereme roli favorita a chceme udělat další krok v cestě kvalifikací," uvedl Souček.

Kapitánskou pásku převzal poté, co Vladimír Darida po Euru ukončil reprezentační kariéru. Mužstvu při zářijovém srazu chybí řada hráčů. "Tým je trochu pozměněný, ale to k fotbalu patří. Je to nová sezona. Hráči, kteří tu jsou, předvádí takové výkony, které jim vynesly pozvánku do národního týmu. Poslední dva tréninky se mi to hodně líbí. Hráči jsou hladoví a věřím, že do toho zapadnou. I my zkušenější jim chceme udělat servis, aby se tu cítili co nejlíp. Co se týče nějakého proslovu, o to se postarali trenéři na prvním tréninku. My hráči se o to postaráme až v zápasový den," uvedl Souček.

Je nadšený, že mu do West Hamu k obránci Vladimíru Coufalovi přibyl další spoluhráč z reprezentace záložník Alex Král. "Jsem za Alexe hrozně rád. Jak za to, že jde přímo k nám, tak i za to, že další český hráč jde do anglické ligy. Můžeme obnovit to, co jsme s Alexem hráli ve Slavii. Věřím, že bude pokračovat v tom, co jsme s Vláďou ve West Hamu načali. Společně teď uděláme české trio, které bude úspěšné," dodal Souček.