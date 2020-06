Souček bude ve West Hamu hostovat až do konce sezony

Londýn - Český záložník Tomáš Souček bude ve West Hamu hostovat ze Slavie až do konce sezony, která byla neplánovaně prodloužena kvůli pandemii koronaviru. Londýnský klub o dohodě informoval dnes na svých internetových stránkách.

Souček měl původně v londýnském klubu působit do konce sezony, která však byla v polovině března přerušena kvůli nákaze covid-19 a rozběhnout by se znovu měla příští týden. FIFA proto kvůli podobným situacím, kdy by smlouvy a hostování končily ještě před koncem ročníku, umožnila soutěžím změnit pravidla a West Ham toho využil.

"Pravidla Premier League byla nedávno upravena, takže když se obě strany domluví, prodlouží se hostování končící 30. června 2020 do konce sezony 2019/2020. Díky tomu může Souček zůstat ve východním Londýně minimálně do konce probíhajícího ročníku," uvedl West Ham na svém webu.

Londýnský celek za Součkovo hostování zaplatil 113 milionů korun. Pokud by se navíc "Kladiváři" v nejvyšší soutěži udrželi, záložník by do West Hamu automaticky přestoupil za dalších 408 milionů. Na podmínkách opce koronavirová krize nic nezměnila.

"Kluby se logicky dohodly, že hostování Tomáše se prodlouží do té doby, než se dohraje anglická Premier League, která by měla brzy odstartovat. Jiné podmínky hostování včetně mechanismu přestupové opce se nemění a zůstávají v původním znění," uvedl na klubovém webu tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

V případě přestupu by se Souček stal nejdražším českým hráčem. Překonal by dosavadní rekord Tomáše Rosického, za nějž v roce 2001 Sparta dostala od Dortmundu 504 milionů korun. West Ham však zatím nemá záchranu zdaleka jistou a v neúplné tabulce deset kol před koncem ho od pásma sestupu dělí jen skóre.

Souček zatím ve West Hamu odehrál čtyři zápasy. V nejvyšší české soutěži si odchovanec Slavie zahrál také za Liberec a celkem má na kontě 126 utkání a 32 branek. S týmem z Edenu dvakrát vyhrál ligu i pohár a zahrál si s ním v Lize mistrů. Za reprezentaci nastoupil k 25 zápasům a dal tři góly.