Současnému českému filmu scházejí silné příběhy, řekl Bočan

Uherské Hradiště - Současnému českému filmu scházejí silné příběhy. Mezi tuzemskými tvůrci jsou sice lidé, kteří bezpochyby mají velký talent, krize ale panuje ve scenáristice. Na dnešní zahajovací tiskové konferenci k 45. ročníku Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti to řekl režisér Hynek Bočan.

"Je strašně málo filmů, které jsou ze současnosti, na rozdíl od našich filmů, kdy my jsme měli pocit, že potřebujeme něco říct, že se nám tohle nelíbí. Já nevím, jestli jsou (dnešní filmaři) se vším spokojení, ale chybějí scenáristé a pak také peníze," uvedl jednaosmdesátiletý režisér.

Už dnes večer budou moci návštěvníci LFŠ zhlédnout ve Slováckém divadle jeho film Pasťák. V zámecké zahradě v Buchlovicích se bude od 20:30 promítat Bočanova pohádka S čerty nejsou žerty, které bude předcházet debata s režisérem a představitelem jedné z hlavních rolí Ondřejem Vetchým. "Prostředí v Buchlovicích bezpochyby bude nádherné. V letním kině jsem byl naposledy někdy předloni. Zámecká zahrada je ale něco, co jsem nezažil nikdy," řekl Bočan.

Festival uvede i jeho další snímky, například Čest a sláva nebo Bumerang, tedy příběh scenáristy Jiřího Stránského, který sleduje osudy politických vězňů v 50. letech v uranovém lágru. "Je to film, který je důležitý, protože velmi pravdivě říká, co se stalo, jak se chovali lidi vůči sobě. Když to ukážete generaci našich vnuků, kteří tady nežili a vrátí se odněkud z ciziny, tak nevěří, že to tak bylo," uvedl režisér.

Se Stránským, který letos zemřel, spolupracoval i na tematicky podobně zaměřeném seriálu Zdivočelá země. "Filmy Byly natočeny pod dohledem odborných poradců, to znamená muklů, kteří říkali takhle ne, takhle jo, takhle to bylo. A jak říkal na jedné besedě Jirka Stránský, když mu říkali, vy to děláte horší, než to bylo, což říkají komunisti samozřejmě, tak on řekl ne, bylo to ještě horší, než je to v tom filmu. Tohle předání historické zkušenosti a zabetonování do materiálu je něco, co mě naplňuje velkou radostí," řekl Bočan, který na festivalu v sobotu převezme Výroční cenu Asociace českých filmových klubů.

K filmu se Bočan dostal už v mládí. Jako jeho kolegové Karel Smyczek, Dušan Klein nebo Jiří Strach nejprve jako dětský herec. "Když jako dítě hrajete ve filmu, je to úžasné. Hlavně nemusíte chodit do školy. Je to zábava, ještě si vyděláte peníze. Člověk k té profesi získá vztah," řekl.

Po studiích režie na pražské FAMU se jako asistent režie zaučoval u režisérů Jiřího Weisse, Karla Kachyni nebo Jindřicha Poláka. "Zejména Kachyňa a Polák byli tvrdí profesionálové. Člověk když vyjde ze školy, tak potřebuje ještě získat zkušenosti co do řemesla. Opravdu Kachyňa byl nemilosrdný a Jindra Polák to samé. Byli to pánové, kteří mi jako pomocnému režisérovi neodpustili nic, ale zase jsem se hodně naučil," řekl Bočan. Zatím posledním snímkem, který natočil, byl v roce 2014 televizní film Piknik s Janem Třískou a Petrem Kostkou.