Teplice - Fotbalisté Teplic v 15. kole první ligy remizovali 0:0 s Olomoucí a doma bodovali teprve potřetí z posledních deseti zápasů. Hanáci natáhli sérii bez porážky na pět zápasů. V tabulce patří severočeskému celku desáté místo těsně nad příčkami skupiny o udržení, Sigma má o bod méně a je dvanáctá.

První poločas na poloprázdných Stínadlech patřil Olomouckým, kteří si vypracovali několik slibných šancí, ale nedařilo se jim v koncovce. Už v deváté minutě netrefil Plšek v dobré pozici branku a z následného rychlého brejku se našel Žitný rozběhnutého Horu, jeho střelu ale zablokoval stoper Jemelka.

V 23. minutě musel po Vondráškově nepříjemné hlavičce zasahovat brankář Buchta, pak už šance počítali pouze hosté. Po půlhodině hry Dvořák po rohovém kopu netrefil bránu a neuspěl ani vzápětí, kdy střílel těsně vedle pravé tyče. Ve 40. minutě se hosté dožadovali pokutového kopu za to, že Jeřábek zblokoval střelu Nešpora rukou, rozhodčí ale penaltu nenařídil.

Teplický trenér Hejkal po přestávce sáhl hned ke dvěma změnám - místo Žitného s Trubačem poslal na trávník Lutse s Kučerou, jehož příchod hru domácích výrazně oživil. Už v 50. minutě po jeho přihrávce nepřesně střílel Hora, vzápětí našel centrem Lutse, jehož nepovedenou střelu z úhlu se ještě pokoušel tečovat Vaněček.

V 56. minutě byl Kučera i u největší šance zápasu. Na levé straně obešel obránce a po jeho centru Horova hlavička mířila do brány, jenže z čáry ji do břevna patičkou vykopnul Jemelka a Vondráškova dorážka už šla mimo. Tepličtí byli i nadále aktivnější a po Horově přízemním centru střílel Vaněček z voleje nad.

Olomouc se dostala do šance až v 73. minutě, kdy Zahradníčkova technická střela skončila těsně vedle. V 88. minutě našel Texl centrem ve vápně Teplic zcela volného Plška, ale olomoucký útočník hlavičku nedokázal umístit a brankář Diviš bez problémů míč chytil. V nastavení stejně dopadl i domácí Vaněček.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "V první půli byla Olomouc silnější, lepší, pak jsem byli my lepší, aktivnější a měli jsme hodně šancí, ale když shrnu plusy a mínusy, tak je asi bod spravedlivý. Olomouc asi bod z venku bere, ale pro nás je to ztráta. Nás přeskočila Opava, Příbram nečekaně bodovala v Plzni, takže to jsou komplikace. Chtěli jsme potvrdit výhru z Bohemky výhrou doma, což by nás katapultovalo do klidných vod středu tabulky, ale zase se nám to nepovedlo. Příště tak budeme na Dukle hrát opět o bytí a nebytí."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Viděli jsme standardní ligové české utkání, bylo v něm hodně bojovnosti, nasazení a na můj vkus málo fotbalu. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ale bohužel jsme zklamali v produktivitě, protože jsme měli čtyři, pět šancí, ze kterých musíme dát aspoň jeden gól. Do druhého poločasu soupeř dobře zareagoval a dvě střídání mu pomohla. Zatlačili nás, měli dvě šance a nás zachránilo břevno. Potom jsme přešli ze tří obránců na čtyři, hra se vyrovnala a nakonec asi zasloužená remíza."

Zdroj: youtube FK Teplice.

FK Teplice - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Dubravský - Hájek, Horák. ŽK: Ljevakovič - Houska, Vepřek. Diváci: 2535.

Teplice: Diviš - Hyčka, Čmovš, Jeřábek, Vondrášek - Hora, Král, Ljevakovič (84. Jindráček), Žitný (46. Kučera) - Trubač (46. Luts), Vaněček. Trenér: Hejkal.

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (87. Lalkovič), Houska, Kalvach, Dvořák (63. Texl), Falta - Nešpor (90.+2 Yunis), Plšek. Trenér: Jílek.