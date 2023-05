Souboj o nejlepšího střelce jsem v hlavě měl, přiznal slávista Jurečka

Praha - Útočník pražské Slavie Václav Jurečka v závěrečném pátém kole nadstavbové skupiny o titul nasázel při výhře 4:0 nad Slováckem všechny góly a s 20 trefami se dostal do čela ligové tabulky kanonýrů. Osmadvacetiletý útočník po zápase přiznal, že koruna krále střelců pro něj byla v závěru sezony motivací. Nyní musí doufat, že brněnský Jakub Řezníček neskóruje v nedělním záchranářském duelu se Zlínem.

"V hlavě jsem to měl, chtěl jsem se o to pokusit. Asistent trenéra Zdeněk Houštecký mě k tomu nabádal už po minulém zápase v Olomouci, že to musím dotáhnout, když už nám utekl titul. Ale Brno má ještě jedno utkání, tak uvidíme," řekl Jurečka na tiskové konferenci.

Slavia si 17. domácí výhrou z 18 ligových zápasů upevnila druhé místo za mistrovskou Spartou. Celek z Uherského Hradiště naopak nevyužil šanci posunout se na čtvrté místo a nepostoupil do pohárové Evropy. A to hlavně kvůli Jurečkovi, jenž minulý ročník vstřelil za Slovácko 17 ligových branek. Reprezentační útočník se dnes prosadil ve 24., 61. a 89. minutě, k tomu přidal i proměněnou penaltu z 41. minuty.

"Musím poděkovat Peteru Olayinkovi, že mi penaltu nechal. Zeptal se mě, jestli si věřím, a já si vzal míč. Jenom tím ukázal, že je top hráč, snad se mu bude dařit i v další kariéře," uvedl Jurečka na adresu nigerijského záložníka, který se dnes po pěti letech rozloučil s vršovickým klubem. Od nové sezony bude nastupovat za Crvenou zvezdu Bělehrad.

Jurečka potvrdil v závěrečném domácím duelu sezony vynikající formu. Hned 12 gólů nastřílel v nadstavbě, navíc dnes proti svému bývalému klubu i nedávno při výhře 6:0 proti Bohemians 1905 se prosadil čtyřikrát. Celkem v uplynulé sezoně nastřílel 26 soutěžních branek, ačkoliv na podzim zdaleka nepatřil do základní sestavy.

"Pro mě začalo angažmá nešťastně, brzy jsem se zranil. Chytli se další hráči a pro mě pak bylo těžší najít společnou řeč s trenéry, což se v průběhu sezony zlepšilo. V závěru mi projevili důvěru a stavěli mě do všech zápasů. Teď na to jen navázat v příští sezoně," přeje si pětinásobný reprezentant.

Jurečka má náskok jednoho gólu na Řezníčka a je blízko koruny krále střelců, kterou naposledy získal v "sešívaném" dresu Jan Kuchta v sezoně 2020/21. Nynější útočník Sparty se tehdy dělil o prvenství s tehdejším hráčem Letenských Adamem Hložkem. S oběma by se Jurečka mohl potkat na červnovém reprezentačním srazu a případně nastoupit i do kvalifikačního duelu o Euro na Faerských ostrovech.

"Uvidíme, jestli reprezentace vyjde. Ale musím říct, že už se těším, až si po sezoně odpočinu. Bylo toho hodně i na psychiku, je potřeba na chvíli vypnout," dodal Jurečka.