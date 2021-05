Sommerová oznámí, zda nahradí Feriho ve Sněmovně ve čtvrtek

Praha - Dokumentaristka Olga Sommerová, která je náhradnicí poslance Dominika Feriho podle výsledků voleb z roku 2017, se o vstupu do Sněmovny rozhodne do čtvrtka. Sdělila to dnes ČTK. Feri v úterý rezignoval na mandát po uveřejnění svědectví několika žen o nevhodném sexuálním chování poslance. Oznámil současně, že nebude kandidovat v říjnových volbách, do kterých měl jít ze čtvrtého místa na pražské kandidátce. O tom, kdo ho na volební listině zastoupí, bude ve čtvrtek večer jednat pražská organizace TOP 09. Její předseda Jiří Pospíšil ČTK řekl, že návrh organizace bude pouze doporučující. Rozhodne republikový výbor strany.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK sdělila, že řeší, kdo Feriho nahradí v dolní parlamentní komoře pro zbývající čtyři měsíce do voleb i na kandidátce, kterou TOP 09 sdílí s lidovci a občanskými demokraty v koalici Spolu. "Vše je v řešení. Jakmile boudou jednotlivé záležitosti rozhodnuty, budeme o tom informovat," uvedla. Sommerová ČTK napsala, že o svém rozhodnutí bude informovat ve čtvrtek.

Pospíšil chce, aby TOP 09 nepřišla kvůli odstoupení Feriho o čtvrté místo na kandidátce, kterou vede Pekarová. Variant řešení je podle něj víc, včetně posunutí třetího kandidáta TOP 09 na koaliční kandidátce, tím je starosta Prahy 6 Ondřej Kolář na devátém místě.

Deník N v úterý společně se serverem Alarm zveřejnil svědectví několika žen, některé z nich tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie či je veřejně dehonestoval. Politik už v dřívější reakci odmítl to, že se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za "nevhodné" či "nepatřičné" chování v některých situacích. Tvrzeními v článku se zabývá také policie. Feri v úterý uvedl, že se kvůli článkům bude bránit u soudu.

Adamová v úterý uvedla, že pro politiky platí presumpce viny. "Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách," uvedla na adresu Feriho s tím, že ho považuje za svého přítele a věří, že očistí své jméno.