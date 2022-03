Solidární příspěvek 3000 Kč by se měl začít vyplácet po 11. dubnu

Praha - Solidární příspěvek na ubytování uprchlíků by se měl začít vyplácet po 11. dubnu. Získat by ho mohli lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě nechali příchozí zdarma déle než 16 dní v měsíci. Za osobu by mohli od státu dostat 3000 korun na měsíc, nejvýš ale 9000 korun. V této výši by se podpora vyplácela do konce června. Vláda by podle situace pak částku přehodnotila. Počítá s tím chystané nařízení, které kabinet zveřejnil na svém webu. Návrh připravilo ministerstvo práce. Jeho šéf Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že ve středu vládě navrhne vyšší maximální částku, a to 12.000 korun.

Příspěvek pro solidární domácnost zavádí nový zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků, který začal platit v pondělí. V nařízení má vláda upravit výši podpory a dobu vyplácení. Podle normy se nová dávka poskytne lidem, kteří bezplatně ubytovali uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě. Ubytovaní musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Podle navrhovaného nařízení v něm musí lidé bydlet v měsíci nejméně 16 dní v kuse. Za březen až červen se má vyplácet na osobu 3000 korun na měsíc, nejvýš ale 9000 korun. "Omezení výše dávky vychází z předpokládaného nejrozšířenějšího okruhu ubytovávaných osob - matka plus dvě děti," zdůvodnilo v podkladech k nařízení výši maximální částky ministerstvo. Stanovení stropu má podle něj bránit spekulacím a poskytování nedůstojného ubytování.

Podle některých expertů na sociální problematiku je stropní částka nízká a nebude stačit k tomu, aby lidé své volné byty a pokoje uprchlíkům nabídli. Jurečka v pondělí večer řekl, že kabinetu na středečním jednání navrhne posunutí hranice na 12.000 korun.

Ministerstvo také navrhuje, aby se příspěvek 3000 korun na osobu vyplácel do konce června. Poté by se měl přehodnotit podle vývoje situace. Při ubytování 100.000 lidí by výdaje činily do 300 milionů korun měsíčně. Podle resortu tak bude nutné posílit jeho rozpočet. Než skončí jednání s ministerstvem financí, počítá se s přesunem peněz uvnitř ministerské pokladny.

Nařízení by mělo podle návrhu platit od pondělí 11. dubna. Zhruba třítýdenní lhůta je podle ministerstva práce potřeba pro vytvoření mobilní aplikace a pro uklidnění nynějšího náporu na úřady práce kvůli humanitárním dávkám. Pro jejich vyřizování spustil resort v pilotním provozu on-line aplikaci. Na webu uvedl, že ji chce využít i pro solidární příspěvek. "Připravujeme funkčnosti pro dávku pro solidární domácnosti. Jakmile bude dávka schválena, tak vám je zpřístupníme," uvedlo ministerstvo na webu.

O příspěvek bude ubytovatel žádat po skončení měsíce přes aplikaci, nebo v krajské pobočce úřadu práce. V žádosti uvede identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda ji vlastní či užívá podle smlouvy. Doloží čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že ho poskytl zdarma. Úřad peníze zašle na český bankovní účet, nebo případně poštovní poukázkou.

Podpora se nezahrnuje do příjmu při posuzování nároku na dávky. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se také nebude danit. "Nebude to příjem, který bude podléhat zdanění, popíralo by to smysl příspěvku. Příjemcem budou čeští občané, ne uprchlíci. Majitelé bytů," řekl minulý týden po jednání vlády Stanjura. Zákon o zajištění uprchlíků nedanění příspěvku nezmiňuje.