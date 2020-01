Solárních elektráren v ČR loni přibylo jedno procento

Praha - Trh se solárními elektrárnami loni v Česku rostl o procento. Bylo nainstalováno přes 3400 nových elektráren o celkovém instalovaném výkonu přes 25 megawattů (MW). To je více než dvojnásobný výkon proti roku 2018, kdy vzniklo přibližně 11 megawattů. ČTK to sdělily Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) a Komora obnovitelných zdrojů energie. V drtivé většině podle nich šlo o střešní instalace určené pro pokrytí vlastní spotřeby domácností a firem.

Instalovaný výkon solárních elektráren v posledních letech v Česku mírně roste, roční přírůstky jsou ale proti takzvanému solárnímu boomu nicotné. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo na konci třetího čtvrtletí 2019 v ČR instalováno asi 2045 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábějí. Při solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

Asociace dnes uvedly, že rozvoj českého fotovoltaického trhu se téměř zastavil po ukončení podpory pomocí pevných výkupních cen v roce 2014, v letech 2014 a 2015 se v Česku instalovalo pouze několik málo jednotek MW nových fotovoltaických elektráren ročně. Znovu restartovat obor se podle nich znovu povedlo v roce 2016 díky novým dotacím z programu Nová zelená úsporám, už v roce 2017 bylo instalováno sedm MW zdrojů. Roste také zájem o instalace s baterií, ve kterých lze vyrobenou solární energii skladovat, dodaly.

Zástupci firem, které v ČR fotovoltaiku prodávají a instalují dále spočítali, že celkový obrat trhu činil loni přibližně 1,4 miliardy korun. Sektor podle nich přispěl do státního rozpočtu 200 miliony korun za odvedenou DPH.

"V letošním roce očekáváme další růst fotovoltaického trhu, a to až na zhruba 50 až 55 megawattů nových fotovotaických elektráren. Věřím, že v roce 2021 a 2022 se trh může dostat přes 100 megawattů nových fotovoltaických instalací ročně, mělo by se ale zvládnout více," uvedl předseda CAFT Aleš Hradecký. Ze středního, opatrného scénáře analýzy potenciálu podle asociace vyplývá, že českému trhu odpovídá přírůstek 400 až 500 MW nových zdrojů ročně.

Takzvané zelené zdroje energie dostávají v ČR ročně finanční podporu v řádech desítek miliard korun. Celkové náklady v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, předloni jim bylo vyplaceno 46,1 miliardy korun. Kontroverze v souvislosti s podporou stále budí především takzvaný solární boom. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v ČR zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v neděli uvedl, že příspěvek podporovaným zdrojům energie by se mohl od roku 2021 zhruba o pětinu až 30 procent. Méně by měl zaplatit stát, který ročně vydává 27 miliard, i koneční spotřebitelé, kteří přispívají zhruba 20 miliardami Kč.

CAFT je asociace podnikatelů, jež v Česku sdružuje firmy, které instalují více než 90 procent fotovoltaických elektráren. Jde převážně o montážní a obchodní firmy. Sdružení zastupuje sektor fotovoltaiky v Komoře obnovitelných zdrojů energie.