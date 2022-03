Solar Global staví u Kojetína na střeše areálu velkou solární elektrárnu

Kojetín (Přerovsko) - Skupina Solar Global staví na střeše logistického areálu u Kojetína na Přerovsku solární elektrárnu s roční produkcí více než 4000 megawatthodin elektřiny. Elektrárna bude podle zástupců investora největším energetickým zařízením svého druhu v Česku. "Roční produkce nové solární elektrárny na logistickém areálu u Kojetína bude odpovídat takovému množství elektřiny, jaké spotřebuje zhruba 1400 českých domácností s průměrnou roční spotřebou," uvedla dnes v tiskové zprávě společnost Solar Global.

Fotovoltaická elektrárna na střeše logistického centra u Kojetína bude mít výkon 3,951 megawattu. Instalace se bude skládat z 8590 monokrystalických panelů, každý o výkonu 460 wattů. Skupina Solar Global předpokládá, že stavbu dokončí do letošního 30. června. "Roční produkce solární elektrárny bude více než 4000 megawatthodin čisté elektřiny. Díky tomu elektrárna ušetří téměř 4000 tun oxidu uhličitého, které by se dostaly do atmosféry, pokud by stejné možností energie musely vyrobit uhelné zdroje. Na logistickém areálu navíc vzniká čistá energie přímo v místě, kde se spotřebuje na provoz budovy a věříme, že časem třeba také na dobíjení elektromobilů," uvedl předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

Dosud největší střešní solární elektrárnou v Česku bylo dosud podle Skopala zařízení VT – SUN s výkonem 2,98 megawattu z roku 2010, které je instalováno na střechách chomutovských válcoven trub. Loni oznámila stavbu velké solární elektrárny společnost Škoda Auto. Má jít o instalaci s výkonem 2,3 megawattu, elektrárna nebyla dosud dokončena.

Kvůli rostoucím cenám elektrické energie a zemního plynu mohou podniky díky instalaci solárních panelů rychle snížit své výdaje za energie. "Pokud si firma pořídí solární elektrárnu, jde o dobrou investici do své budoucnosti. Solární panely mají životnost více než 40 let. Po splacení jejich ceny vyrábí Slunce de facto zadarmo, pouze s minimálními náklady na průběžný servis elektrárny. Výhodou sluneční energie je také fakt, že je nezávislá na dodávkách z Ruska," podotkl Skopal.

Skupina Solar Global byla založena v roce 2009. Přes dceřiné společnosti zajišťuje servis stovkám elektráren, obchoduje s elektrickou energií a investuje do inovativních řešení v oblasti takzvané zelené energetiky.