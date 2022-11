Šojgu nařídil stažení ruských vojsk z pravého břehu Dněpru

Moskva/Kyjev - Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes nařídil stažení ruských vojsk z pravého břehu Dněpru v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, uvedl podle agentury TASS jeho resort. Na pravém břehu řeky leží středisko oblasti Cherson, jedno z největších měst, které se ruským vojskům podařilo během invaze na Ukrajinu dobýt. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnes ale sdělil, že dělat ze Šojguova prohlášení závěry ohledně reálného stažení Rusů z Chersonu by bylo ukvapené. Kyjev podle něj nevidí žádné známky toho, že by se Rusové chystali opustit Cherson bez boje. Ve městě podle něj zůstává významná část ruských sil, a do regionu se dokonce přesouvají další ruští vojáci.

"Zahajte stahování vojsk a přijměte veškerá opatření k zajištění bezpečné přepravy vojáků, zbraní i techniky za řeku Dněpr," řekl Šojgu veliteli ruských invazních sil na Ukrajině Sergeji Surovikinovi poté, co si od něj vyslechl hlášení. "Ochráníme to nejdůležitější - životy našich vojáků a celkově bojeschopnost našich vojsk, která není perspektivní držet v omezeném prostoru na pravém břehu," sdělil v hlášení Surovikin. Ministra ujistil, že ruská vojska zaujmou "v nejbližší době" obranné pozice na levém břehu řeky.

Kyjev na dnešní zprávy o Šojguově rozkazu zareagoval skepticky. "Dokud nad Chersonem nebude vlát ukrajinská vlajka, nemá smysl o ruském ústupu mluvit," řekl Reuters představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak. "Ukrajina nepřikládá ruským prohlášením význam. Je třeba odlišovat vyjádření od činů," dodal. Na twitteru napsal, že ukrajinské síly dál pokračují v osvobozování území a vycházejí přitom z informací rozvědek, a nikoli z výroků v médiích.

Nad stahováním Rusů z Chersonu vyjádřil pochyby také šéf správy sousední Mykolajivské oblasti Vitalij Kim. "Když Rusové něco říkají, tak to znamená, že udělají opak," napsal na sociální síti Telegram.

Přesun ruské armády z pravého břehu Dněpru na levý v Chersonské oblasti trvá již několik týdnů. Ruská okupační správa kromě toho od října organizuje evakuaci civilistů v regionu. Už minulý týden zástupce ruských okupačních úřadů v regionu Kirill Stremousov uvedl, že ruská vojska se patrně budou stahovat ze západního břehu Dněpru, ukrajinští představitelé ale varovali, že tvrzení Rusů o stahování může být součástí jejich taktiky a může se jednat o past. Stremousov dnes podle ruské správy zahynul při dopravní nehodě.

Ruští vojáci zničili na pravém břehu Dněpru několik mostů, aby zpomalili postup ukrajinských sil, uvedl dnes poradce šéfa ukrajinské správy Chersonské oblasti Serhij Chlaň. Ruská média dnes informovala o prudkých bojích u Snihurivky, která je významným opevněným bodem bránícím ukrajinskému postupu na Cherson. Protiofenzivu ve snaze vytlačit Rusy z pravého břehu Dněpru a osvobodit samotný Cherson ukrajinská armáda vede od srpna.

Ukrajinci svádějí s Rusy prudké boje o město severně od Chersonu

Ukrajinci a Rusové svádějí těžké boje o město Snihurivka, které významným opevněným bodem bránícím ukrajinskému postupu na strategicky důležitý přístav Cherson. Ruské síly podle ukrajinských úřadů v oblasti vyhodily do povětří několik mostů a připravují ústup.

Ruská agentura RIA Novosti citovala starostu Snihurivky Jurije Barabašova, který uvedl, že místní obyvatelé viděli v centru města těžkou techniku a že se zde odehrávají prudké boje. "Říkali, že kolem se pohybují tanky a podle jejich informací se na okraji města vedou těžké boje," uvedl starosta.

Zástupce ruských okupačních úřadů v Chersonské oblasti Kirill Stremousov uvedl, že ukrajinské síly se neúspěšně pokusily postoupit na třech frontách, včetně Snihurivky. Situace je podle něj "v této fázi plně pod kontrolou".

Šéf ukrajinské Mykolajivské oblasti Vitalij Kim zřejmě s odkazem na zachycený rozhovor mezi ruskými vojáky naznačil, že ukrajinské síly již Rusy z oblasti vytlačily. "Ruští vojáci si stěžují, že už je odtamtud vyhnali," uvedl Kim podle agentury Reuters.

Ukrajinská armáda od srpna vede ofenzivu ve snaze vytlačit Rusy z jejich předmostí na pravém břehu Dněpru a osvobodit samotný Cherson. Ten je jedinou oblastní metropolí, kterou ruské síly ovládly od začátku invaze. Okupační úřady v Chersonské oblasti už řadu dnů provádějí nucenou evakuaci civilního obyvatelstva.

Poradce šéfa ukrajinské správy Chersonské oblasti Serhij Chlaň dnes podle agentury Ukrinform uvedl, že Rusové zničili na pravém břehu Dněpru několik mostů, včetně toho na silnici mezi Snihurivkou a Chersonem. Podle něj jde o známku toho, že se chystají k ústupu. "Pod tlakem našich ozbrojených sil se okupanti připravují a dělají vše pro to, aby to nevypadalo jako totální zhroucení fronty, ale (...) jako plánovaný ústup," řekl Chlaň.

Prohlášení zástupců obou stran není možné ověřit z nezávislých zdrojů. O situaci kolem Snihurivky se zatím oficiálně nevyjádřili vojenští představitelé Ukrajiny ani Ruska. Ukrajinská armáda na dění spojené s jižní ofenzivou uvalila informační embargo.

Představitel ruské okupační správy v Chersonu zemřel při nehodě, řekl gubernátor

Zástupce šéfa ruské okupační správy v ukrajinské Chersonské oblasti Kirill Stremousov dnes zahynul při dopravní nehodě, informoval gubernátor Vladimir Saldo. Smrt jedné z nejvýraznějších postav Moskvou dosazené správy v okupované části Ukrajiny přichází v době množících se zpráv o ruském ústupu z Chersonské oblasti.

"Dnes zemřel Kirill Stremousov. Zemřel v Chersonské oblasti při jízdě autem, které mělo nehodu," uvedl na síti telegram Ruskem dosazený gubernátor oblasti Saldo. Bližší informace k okolnostem nehody nesdělil. Stremousovo úmrtí již dříve potvrdil také krymský gubernátor Sergej Aksjonov a šéf Sevastopolu Michail Razvozžajev.

Oblastní ministr zdravotnictví Vadim Ilmijev podle agentury Interfax novinářům sdělil, že nehoda se odehrála na silnici mezi Chersonem a městem Armjansk, která vede na Ruskem anektovaný ukrajinský poloostrov Krym. Jiné zdroje hovoří o nehodě u Heničesku, který se nachází rovněž poblíž Krymu.

Držitel ruského pasu Stremousov byl jednou z nejvýraznějších veřejných tváří ruské okupace Ukrajiny. Na sociálních sítích zveřejňoval mnohdy agresivní prohlášení, z nichž poslední se objevilo dnes ráno. V souvislosti s prudkými boji mezi ukrajinskou a ruskou armádou u města Snihurivka v něm napsal, že situace je "v této fázi plně pod kontrolou".

Na sociálních sítích pravidelně zveřejňoval také videa o dění na frontě, pořizovaná mimo jiné v rychle jedoucích vozidlech, připomněla agentura Reuters. Vzhledem k sílící ukrajinské protiofenzivě v poslední době také vyzýval civilisty k evakuaci ze západního břehu Dněpru. Dnešní nepotvrzené informace na sociálních sítích hovoří o ruském ústupu z některých dlouho držených pozic na pravém břehu řeky.

Rusko koncem září anektovalo Chersonskou oblast spolu se třemi dalšími ukrajinskými regiony. Stalo se tak na základě pseudoreferend, která Kyjev i Západ označily za neplatné. Od začátku ruské invaze letos v únoru se na okupované Ukrajině odehrála řada atentátů na Ruskem jmenované činitele. Ruské úřady je připisují ukrajinským odbojářům.