Praha - Poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) chce kvůli možnému přijetí několika desítek sirotků z uprchlických táborů oslovit manželky premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Česká republika by měla projevit více lidskosti, bylo by možné převzít některé sirotky z uprchlických táborů v Řecku, řekla Šojdrová serveru lidovky.cz. Podle premiéra však nejde o malé děti, ale teenagery. Jeho odmítavý postoj k přijetí syrských sirotků o víkendu někteří politici kritizovali.

Šojdrová uvedla, že na svůj návrh přijmout například 50 sirotků má pozitivní reakce od kolegů včetně některých poslanců. "Mám v úmyslu ještě oslovit manželky pana premiéra i pana prezidenta. Říkám, že je to záležitost, které by jejich něžnější polovičky mohly více rozumět. Doufám, že jak premiérovi, tak prezidentovi vysvětlí, že děti jsou děti a že by bylo potřeba přece jenom projevit více lidskosti, i když je ta situace samozřejmě složitá," řekla serveru.

Babiš ale její návrh na přijetí zhruba 50 sirotků odmítl v rozhovoru pro sobotní Právo. Dnes Radiožurnálu řekl, že na svém postoji trvá. "Ti všichni, kteří tu na mě reagovali hystericky, si asi představovali děti, kterým jsou dva tři roky, ale ne 17 let," řekl. "Vzít je k nám a dělat z nich u nás teď Čechy je problém, oni nemluví, nevím, jak by to probíhalo. Myslím si, že my máme pomáhat tam, kde jsou," dodal. "V řeckých táborech, které letos v dubnu navštívila, podle jejích (Šojdrové) slov mezi dětmi bez doprovodu dospělých převládají právě chlapci ve věku 12 - 17 let," uvedl. Radiožurnál dodal, že Šojdrová již dříve uvedla, že Česko by mohlo přijmout i sirotky z táborů v Libanonu, kde je je víc dětí v nižším dětském věku. Premiér dlouhodobě odmítá, aby si země EU přerozdělovaly běžence, kteří se dostanou do Evropy.

Serveru Lidovky.cz Šojdrová řekla, že by bylo nejjednodušší dohodnout převzetí sirotků s Řeckem, kde je jich v uprchlických táborech několik tisíc. Podobně to udělala Velká Británie, která přijme asi 350 dětí, uvedla. "Vůči Evropské unii bychom mohli říct, že jsme solidární s Řeckem a že mu pomůžeme nastalou situaci řešit," řekla europoslankyně.

V České republice by se děti podle ní měly nejprve aklimatizovat, naučit základy jazyka a zorientovat se. "Pak jsou zde neziskové organizace, které se dlouhodobě starají o děti bez rodičů. Mám informace od některých z těchto organizací, že by byly ochotné si děti převzít. Konkrétně to byla Slezská diakonie, ale myslím, že by se našly i další charitativní organizace, které by se v první fázi o skupiny dětí dokázaly postarat," dodala europoslankyně.

Babiš v sobotním vydání deníku Právo přijetí syrských sirotků jednoznačně odmítl. Sirotci, které je potřeba připravit na vstup do života, jsou podle něj i v Česku. Míní, že ČR je solidární, od roku 2015 do různých zemí v souvislosti s migrací poslala 2,5 miliardy korun, pomáhá na místě v Sýrii lékaři i experty. "A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?" uvedl Babiš. Odmítá, aby ČR přijímala migranty

Předseda koaliční ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček naopak v sobotu uvedl, že Česko by zcela jistě zvládlo nabídnout nový domov 50 dětem, které ve válce v Sýrii ztratily rodiče. Babišův postoj kritizovali například předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek nebo předseda poslanců STAN Jan Farský.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček naopak s Babišem souhlasí. "Je odporné, že si někteří politici - hyeny, udělali beranidlo z nic netušící a nevinné padesátky syrských sirotků," uvedl na twitteru. Podle něj může Česko pomoci třeba 5000 sirotků, ovšem v jejich domově, tedy Sýrii. "A pomáhejme našim sirotkům, jak správně řekl pan premiér. Na ty už nikdo z hyen nemyslí," dodal Ovčáček.