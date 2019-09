Social Watch: Nerovnosti v ČR trvají, chybí dlouhodobá řešení

Praha - Česká ekonomika zůstává v pasti levné práce, přetrvávají velké rozdíly v odměňování mužů a žen či nerovný přístup ke vzdělávání. Hrozbu představuje velký počet lidí v exekuci. Vláda nepodniká ani žádné kroky ke zmírnění klimatické změny. Uvádí to letošní zpráva koalice Social Watch o situaci v Česku, jejíž výsledky představili dnes autoři. Podle nich chybí v ČR dlouhodobé strategie k řešení problémů a za zlepšováním situace mohou být spíš vnější vlivy než české přičinění. Vláda už dřív uvedla, že má pro Česko investiční plán a chystá Národní hospodářskou strategii s inovační strategií.

Česká pobočka mezinárodní sítě Social Watch sdružuje devět organizací na podporu lidských práv či boje proti chudobě. Svůj dokument nazvala "ČR 2019: Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu". Hodnotící zprávu uskupení vydává každý rok. Letos se zaměřilo na šest ze 17 cílů OSN k udržitelnému rozvoji. Mapovalo vzdělávání, ekonomiku, nerovnosti, klimatická opatření, mírové aktivity a partnerství při naplňování záměrů. Zprávu chce Social Watch ČR předat ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). Dostat by ji měli také poslanci a některé úřady a instituce.

"Situace se v některých ohledech jakoby zlepšuje, ale systémová řešení ke zvládnutí sociálních a ekologických problémů neexistují. Je otázka, jestli pozitivní věci nejsou dány spíš zvnějšku než výsledkem cílených politik. Připomíná mi to pohádku o kněžně, která dvě očka upletla a tři vypárala," uvedl předseda Social Watch ČR Tomáš Tožička. Podle něj se nezdá, že by nynější vláda byla k dlouhodobým řešením připravena.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dřív uvedl, že Národní investiční plán zahrnuje do roku 2030 přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun. Odmítl ho ale zveřejnit. Piráti se zveřejnění domáhají žalobou. Kabinet zmiňoval opakovaně přípravu Národní hospodářské strategie s inovační strategii.

Social Watch ČR chválí ekonomický růst, vysokou zaměstnanost či navyšování výdělků. Naopak kritizuje to, že model české ekonomiky stále staví na levné práci a v Česku se vyrábí spíš polotovary než konečné výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Také podíl investic v navrhovaném rozpočtu je malý. Zpráva doporučuje podporu drobného a středního podnikání i změnu daní.

Podle ekonomky Ilony Švihlíkové by chystané vládní strategie mohly ke zlepšení přispět a plán investic by řešil dopady případné krize, podpořil by v době recese výstavbu a produkci. Ekonomka dodala, že se ale teprve ukáže, zda se nejedná spíš o vládní slogan bez obsahu.

Koalice organizací uvádí, že "česká vláda nepodniká žádné kroky k zastavení klimatické změny, spíš naopak". Zmiňuje třeba rozšíření hnědouhelného dolu Bílina a prodloužení jeho provozu či schvalování emisních výjimek u elektráren.

Ve školství podle zprávy pokračuje segregace romských školáků a existují romské třídy. Social Watch kritizuje snahu o omezení maturitního vzdělávání, horší přístup chudých dětí ke vzdělání či rostoucí počet mladých bez dokončené školní docházky.

I letošní zpráva upozorňuje na desetinu lidí v exekuci, insolvenční zákon je podle ní nedostatečný a nezabavitelné minimum nízké. Autoři uvádějí, že mediánový výdělek žen je o 5000 korun nižší než u mužů. S odstraněním propasti v odměňování počítá několik vládních dokumentů, naposledy návrh koncepce rodinné politiky do roku 2025. Ministerstvo práce v ní pro příštích šest let navrhuje jako řešení debatu v tripartitě a přípravu návodu pro inspektory práce.

Koalice Social Watch v ČR od roku 2008 zastřešovala experty a expertky, od roku 2015 pak funguje jako samostatná organizace. Sdružuje devět českých organizací, mezi nimi je třeba Fórum 50%, Ekumenická akademie, Educon či Nesehnutí.