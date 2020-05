Sochy z písku připomínají největší symboly města Písku

Písek - Pět vysokých soch z písku, které stojí na nábřeží v Písku, připomíná symboly tohoto města. Lidé tak mohou vidět díla na téma zlatonosná Otava, město studentů, město v pohybu, zelené město a jihočeské Atény. Tradiční přehlídka pískových soch se letos zaměřila na výročí 777 let vzniku města. Výstava se dnes otevřela pro veřejnost.

V minulých letech bylo odhalování soch vždy součástí kulturní akce Pískoviště. Letos však město muselo scénář změnit. "Kvůli omezení počtu lidí jsme letos nemohli uspořádat Pískoviště v tom klasickém formátu. Nicméně jsme rádi, že jsme mohli zachovat aspoň sochy z písku, a tím pádem dáváme signál, že se něco v Písku děje," řekl ČTK místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD). Dodal, že Písek chystá obdobu městských slavností na září. Ale přesný program teprve připravuje. "Doufáme, že v září nám situace umožní si krásné výročí 777 let založení připomenout," řekl.

Sochaři na dílech pracovali dva týdny. Nejprve jemný štukový písek zhutňovali do vysokých homolí a pak z něj tvořili jednotlivé motivy. Nepoužívají žádné lepidlo. Spojitost materiálu zajišťuje to, že je písek pečlivě zhutněný. "Chtěli jsme poukázat na to, co dnešní Písek skutečně charakterizuje," uvedl jeden z tvůrců Josef Faltus.

Je součástí týmu, který sochy pro Písek připravuje už desátým rokem. "Jsem moc rád, že to pro nás dělají. Předtím sochy vydržely vždycky tak maximálně do prázdnin. Nyní je odstraňujeme v listopadu a klidně by tu možná mohly zůstat i přes zimu," dodal Veselý.