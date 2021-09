Sochaři v Lázních Bělohrad vytvořili figurální alegorie podkrkonošských jídel

Lázně Bělohrad (Jičínsko) - V kamenolomu Javorka v Horní Nové Vsi v Lázních Bělohrad na Jičínsku vyvrcholilo kamenosochařské sympozium. Od 20. srpna pět sochařů vytvořilo figurální alegorie tradičních podkrkonošských jídel, řekl na vernisáži děl ČTK kurátor sympozia Adam Rosa. Pět soch vytvořených během sympozia bude vystaveno v areálu kamenolomu do konce října. Sympozium končí v neděli 5. září.

Fotogalerie

"Cílem našeho sympozia bylo vytvořit soubor pěti plastik, takových, aby respektovaly zdejší kraj a tradici, aby vyjadřovaly pomocí figurální alegorie podkrkonošské pokrmy. V rámci orientace na kamenické a další lidové tradice Podkrkonoší jsme se rozhodli vybrat pět specifických pochoutek, které pocházejí z regionu," řekl ČTK Rosa. Sochaři se inspirovali regionálními specialitami Peprník, Modlitbička, Kyselo, Kulajda a Vejmrda.

Sochy vznikly z místního pískovce, který je charakteristický červenorůžovou kresbou mramorového typu na žlutobílém podkladě.

"Úskalí práce s kamenem, kterému říkáme Javorka, je především jeho bohatá kresba. Značí nám to, že Javorka není kompaktních vlastností a je třeba velmi dynamicky přizpůsobovat svůj styl sekání. Javorka je velmi nádherný kámen, který stojí za to zpracovávat i umělecky, nicméně to vyžaduje zkušenou ruku a dostatek nástrojů," řekl ČTK Rosa.

Areál kamenolomu je veřejnosti otevřen od 23. srpna, na místě bylo možné shlédnout sochařskou práci nebo například zakoupit drobná díla jednotlivých umělců. Součástí sympozia byla také umělecká vystoupení a setkání odborníků.

Sympozium je putovní, koná se od roku 2013 a letos poprvé bylo v kamenolomu Javorka. Akci uspořádala Kamenická Huť Chodovice ve spolupráci s Kamenolomem Javorka.