Sochař Váňa zakotvil v Praze s díly k obnově mariánského sloupu

Sochař Petr Váňa (na snímku) a další kameníci přivezli 11. června 2019 do Prahy na říční lodi díly pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Brzy ráno vypluli ze Staré Boleslavi. Přes Mělník se dostali na Vltavu a kolem 17:30 zakotvili nedaleko Karlova mostu a hotelu Four Seasons. Kromě zhruba 250 kusů kamenů přivezli také odlitek sochy Panny Marie a korintskou hlavici sloupu, kterou dokončují. Na Vltavě plánují zůstat měsíc, než celý sloup instalují na Staroměstské náměstí. Váňa ale stále nemá od Prahy 1 povolen zábor. Přes platné stavební povolení by tak neměl stavbu zahájit. ČTK/Šimánek Vít