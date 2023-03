Sochař Nikos Armutidis se o výročí nestará, na narozeniny často zapomene

Veverské Knínice (Brněnsko) - Sedmdesáté narozeniny v úterý oslaví sochař z Veverských Knínic na Brněnsku Nikos Armutidis. Žádnou výstavu, která by mapovala jeho dílo, ale nepřipravuje. "Výročí jsem nikdy moc nevnímal, často si ani nevzpomenu, že mám narozeniny. Až mi to okolí připomene, a to mi nikdy nebylo příjemné. Vždy jsem si díky tomu uvědomil, že nenosím v hlavě narozeniny ostatních," řekl ČTK autor busty Jana Wericha na pražské Kampě nebo Vladimíra Menšíka v Ivančicích.

Za výroční tak považuje výstavu, kterou měl se svou manželkou, fotografkou Irenou Armutidisovou, v roce 2021 v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. "Sám nic neorganizuji, ale když mě někdo osloví, nebráním se tomu. Ve svých sedmdesáti teď čekám logickou otázku: 'Co ty tady vlastně ještě chceš?'," poznamenal s nadsázkou.

Vzdělání získal na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, nastupoval tam na obor tvarování výrobků, v průběhu jeho studia se změnil na sochařský. Právě střední školu považuje za zásadnější část svého vzdělání, důležitější než svá studia na Akademii výtvarných umění. Žádný ze svých vzorů nechce jmenovat, protože je jich víc a nerad by na někoho zapomněl. "Máte je v hlavě, když něco tvoříte, slyšíte, co by na vaše snažení řekli," poznamenal Armutidis, který se věnuje i malbě.

Jeho sochařská díla zahrnují řadu figurálních děl či bust, i pamětní desky, ale také volnou tvorbu, právě té se v současnosti věnuje nejvíc. Oceňuje na ní svobodu tvorby a svobodu vnímání.

Jeho zatím poslední figurální zakázkou byla socha Jana Amose Komenského pro Velkou Bíteš v roce 2019. Spoluautorkou sochy je jeho dcera Irena Armutidisová mladší, která s ním stále sdílí ateliér. "Dělal jsem na něm a najednou se za mnou ozvalo: 'Ale on nebyl vrah!' Zapracovala na něm a najednou už se Amos netvářil tak vražedně. V tomhle mezičase taky podobu sochy schválili, proto je uvedená jako spoluautor," popsal sochař.

Z jeho rukou vzešly desítky, možná stovky děl, sám je ale nepočítá. V posledních letech tempo jeho tvorby zpomaluje. "To je asi jasné. Ono si asi nejde říci, že teď budu chrlit jednu věc za druhou. Kdybych teď fanaticky pracoval, tak co to vypovídá o mé minulé činnosti?" dodal.