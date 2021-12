Sobotka se do reprezentace těšil, po letech si opět zahraje s Krejčím

Praha - Hokejový útočník Vladimír Sobotka se po více než čtyřech letech vrátil do reprezentace a má tak šanci zabojovat o nominaci na olympijské hry v Pekingu. Čtyřiatřicetiletá opora pražské Sparty se také těší na spolupráci s Davidem Krejčím, s nímž strávil tři roky v Bostonu. Oba totiž zahajovali svou zámořskou kariéru v podobný čas a trenér Filip Pešán je plánuje ve čtvrtečním zápase proti Finsku postavit do jednoho útoku.

"S Davidem jsem si zahrál naposledy v Bostonu a určitě se těším. Je to výborný hráč, má velký přehled, dokáže podržet puk," řekl Sobotka v on-line rozhovoru s novináři. S Krejčím si mohl promluvit již v neděli, kdy se Sparta utkala v Praze s Olomoucí. "Během zápasu jsme se moc nebavili, protože on je vždy zapálený a na ledě toho moc neprohodí. Po zápase jsme ale pokecali a i teď se bavíme. Hlavně o tom, jak se mají rodiny a podobně," uvedl.

Sobotkův návrat do reprezentace přitom provázela "přestřelka" mezi Spartou a vedením národního týmu. Pražané totiž v úterý bojovali o postup do semifinále Ligy mistrů ve Švédsku a chtěli Sobotku a Michala Řepíka, který je také v kádru reprezentace, využít. Nakonec je ale oba uvolnili. "Osobně jsem to vůbec neřešil. Něco se řeklo z každé strany, ale jde to mimo mě," řekl Sobotka. "Připojili jsme se k nároďáku a více bych to nechtěl rozebírat," uvedl.

I díky tomu může zabojovat o start na blížící se olympiádě. Kouč Pešán totiž chce všechny adepty vidět v národním týmu před prvním vrcholem sezony. "Určitě je to lákavé. Jsem tady, chci odvést stoprocentní výkon a snažit se pomoct týmu vyhrát. Moc se na to ale nesoustředím, jdu den po dnu," podotkl Sobotka.

Jeho šance na start pod pěti kruhy reálně souvisí i s účastí hráčů z NHL. Pokud by hokejisté z elitní ligy světa do Pekingu neodcestovali, šance je pro Sobotku vyšší. "Trošku to sleduju, ale jaké jsou poslední zprávy, nevím. Buď pojedou, nebo ne a pojedou jiní. Bohužel situace je taková a já to neovlivním," uvedl realisticky. Jedním z hlavních problémů může být až pětitýdenní karanténa při nákaze koronavirem. "Osobně nad tím nepřemýšlím, jestli se můžu nakazit nebo ne. Nechávám to plynout a na něco okolo se nesoustředím," řekl Sobotka

Odchovanec Třebíče hrál za reprezentaci naposledy na mistrovství světa v roce 2017, kdy se k týmu připojil v průběhu turnaje po vyřazení St. Louis v play off NHL. "Je to dlouhá pauza, ale reprezentaci jsem měl v hlavě. Bohužel vždy se stalo, že jsem z nějakých důvodů nemohl jet. Buď jsem byl zraněný nebo se stalo něco jiného. Rozhodně jsem ale nikde nevyhlásil, že už bych na národní tým nemyslel," uvedl Sobotka.