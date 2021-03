Sobotka rozhodl třemi body o výhře Sparty nad Olomoucí 3:1

Praha - Hokejisté vítěze základní části Sparty vstoupili úspěšně do čtvrtfinále play off extraligy a porazili doma Olomouc 3:1. Dvěma góly a asistencí to zařídil útočník Vladimír Sobotka. Hanáci poprvé v letošní vyřazovací části neuspěli, protože v předkole vyřadili Plzeň 3:0 na zápasy. Druhý duel se bude hrát opět v Praze v neděli od 15:00.

Hosté se už ve druhé minutě dočkali přesilové hry při vyloučení Buchteleho, ale Sparta se ubránila. Domácí při své početní výhodě při Knotkově měli velkou šanci. Horák našel Řepíka, ale kapitán Pražanů trefil boční síť.

Skóre otevřel ve 13. minutě Sobotka, který byl po kombinaci elitní formace u levé tyče před Konrádem, ale vybruslil si do lepší střelecké pozice na pravý kruh a trefil bližší horní roh branky. Odpovědět se snažil vzápětí Káňa, který pak prověřil Saláka i v 18. minutě při Jurčinově pobytu na trestné lavici. Domácí gólman Kryl i pokusy Klimka a Strapáče.

Zvýšit náskok Sparty mohl ve 23. minutě Horák, jehož vysunul bekhendovou přihrávkou Sobotka, ale se střelou z pravého kruhu si Konrád poradil. Olomouc se po trestech Dujsíka a Adama Rutara ubránila i 63 sekund v oslabení tří proti pěti. Ve 28. minutě pak neuspěl před Konrádem Forman.

Salák zůstal neprůstřelný při tlaku hostů při Jurčinově vyloučení, ale při Dvořákově trestu v 38. minutě už kapituloval po Škůrkově střele a teči Koloucha. Spartě vrátil 45 sekund před koncem druhé části vedení při Kolouchově trestu Košťálek, kterému první pokus zblokoval Strapáč, ale druhým se trefil k pravé tyči.

Ve třetí třetině se hrálo dlouho bez šancí a až ve 47. minutě byla blízko vyrovnání Olomouc při Němečkově vyloučení. Klimkův tečovaný pokus padal za Saláka, ale z brankoviště jej odvrátil Sukeľ. Konrád si poradil s tečí i dorážkou Dvořáčka. Saláka v další šanci hostů nadvakrát nepřekonal Olesz.

Pojistku náskoku Pražanům nepřinesl Formanův průnik ani přesilovka při Kucserově pobytu na trestné lavici. Při power play Olomouce ale zpečetil výsledek 53 sekund před koncem do prázdné branky Sobotka.

Hlasy trenérů po utkání

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás to bylo velice důležité a těžké vítězství, protože jsme hráli po takové době. Byl to těžký zápas, takový jsme čekali. Pro vývoj bylo dobré, že jsme byli ve vedení. Klíčovým momentem bylo, že jsme po gólu na 1:1 dokázali proměnit přesilovku gólem do šatny. Byl to urputný hokej, který jsme očekávali."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Do utkání jsme nastoupili s lehkým respektem, takže první třetina pro nás byla taková neutěšená. Ale potom jsme do toho už šli naplno a myslím si, že jsme Spartě byli vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance, které jsme měli v přesilových hrách. Pomohli jsme si v přesilovce jen jedním gólem, to je málo. Ještě bych řekl, že byl pekelný led, který vůbec neklouzal, a hráči toho musí mít dost. Výkon ale hodnotím poměrně kladně a máme na co navázat, takže doufám, že zítra budeme ještě silnější."

HC Sparta Praha - HC Olomouc 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Sobotka (R. Horák, Řepík), 40. Košťálek (Sobotka), 60. Sobotka (Řepík) - 38. Kolouch (Škůrek, Dujsík). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Salák - Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček - Řepík, R. Horák, Sobotka - A. Kudrna, Tomášek, Rousek - M. Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Rašner - V. Tomeček, Nahodil, J. Káňa II - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Navrátil, J. Knotek, Klimek - Bambula, Strapáč, Kucsera - Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.