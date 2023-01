Sobotka rozhodl o výhře Sparty v Hradci Králové 4:3 v prodloužení

Hradec Králové - I bez nemocného trenéra Miloslava Hořavy vyhráli hokejisté pražské Sparty v 38. kole extraligy v Hradci Králové 4:3 v prodloužení, zaznamenali třetí vítězství v řadě a potvrdili čtvrté místo v tabulce. Na ledě Mountfieldu třikrát ztratili vedení, naposledy po brance Aleše Jergla z 59. minuty, ale v prodloužení potrestal hradecký risk bez brankáře Vladimír Sobotka.

Při Hořavově absenci vedl tým jeho pobočník Hans Wallson. Zápas měl hned od začátku velké tempo a byl nabitý událostmi. Do páté minuty se prosadily oba týmy: Spartu poslal do vedení z přečíslení Forman, ale brzy vyrovnal Lev. Brankářům Sparty tak ukončil neprůstřelnost po 130 minutách. Díky asistencím si připsali první body v hradeckém dresu Marcel i Novák.

Zakrátko navíc musel Jakub Kovář střídat, zranil se při těžkém zákroku proti střele Radovana Pavlíka. Jeho nástupce Kořenář pak sledoval, jak čtyři sekundy po skončení přesilovky doráží Safin do prázdné brány a vrací Pražanům vedení. Od dalšího vyrovnání oddělila Eberleho tyč. Zaplněnou arénu roztleskalo v závěru první třetiny fair play gesto domácího kapitána Filipa Pavlíka, který odvolal trest pro Sobotku.

Druhá část byla na hokejová vzrušení skoupá, než se před Růžičkou zjevil mladík Vitouch. Svou bekhendovou kličku ale přetáhl. Brankář zachránil domácí tým proti Kousalovi i Horákovi, aktivita Mountfieldu naopak končila na spoustě drobných nepřesností v kombinaci i střelbě. Jako když Štohanzl v přečíslení o kus minul branku. Šest sekund před odchodem do kabin ale přece jen srovnal Lalancette, jemuž nabil po výborném napadání Perret.

Střídačce Sparty pořádně zatrnulo ve 44. minutě, když Eberle po velké šanci smetl Kořenáře. Ten se nicméně brzy oklepal a v další možnosti vychytal Jergla. Po odpískání rozdmýchala emoce bitka Perreta s Jandusem, ovšem zásadnější vliv měl souběžný trest pro Blaina, s jehož koncem potřetí vrátil hostům vedení dorážející Thorell.

I z toho se však Hradec vyhrabal: Při hře bez brankáře poslal zápas do prodloužení v čase 58:25 skvělou ranou Jergl. Mountfield šel do nastaveného času už posedmé z posledních osmi zápasů, potřetí přitom zariskoval hru bez brankáře. Ta mu však premiérově nevyšla, po ztrátě obránce Filipa Pavlíka dokončil obléhání opuštěné branky Sobotka.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Do zápasu jsme nevstoupili špatně. Gól na 0:1 nás trošku zarazil, ale pak jsme se Spartě dokázali vyrovnat. Hlavně ve druhé třetině jsme měli výborný pohyb, ale dostávali jsme strašně málo střel do ohně. Sparta je dobře blokovala a my jsme nenašli cestu, jak dostat puk do brány. Kluci si ale zaslouží pochvalu za nasazení, protože i za stavu 2:3 se nevzdali a hrabali. Bodu si moc vážíme."

Hans Wallson (Sparta Praha): "Byl to těžký zápas, Hradec hrál ve velké rychlosti a první dvě třetiny bruslil mnohem víc než my. Měli jsme trochu štěstí, že jsme se drželi v utkání. Ve třetí třetině jsme ale zvýšili obrátky. Jsem opravdu rád, že jsme našli cestu, jak získat dva body."

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1- 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Lev (P. Marcel, M. Novák), 40. Lalancette (Perret), 59. Jergl (Cingeľ, Rosandič) - 3. M. Forman (Řepík), 10. Safin (Moravčík, Konečný), 52. G. Thorell (P. Kousal), 64. Sobotka (Kempný, R. Horák). Rozhodčí: Hejduk, Stano (SR) - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3, navíc Perret - Jandus oba 5 min. Bez využití. Diváci: 5188.

Hradec Králové: J. Růžička - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Kevin Klíma, Cingeľ, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - M. Novák, Lev, R. Pavlík - K. Lang, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Sparta: Jakub Kovář (7. Kořenář) - Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, T. Tomek, Moravčík, Polášek - Řepík, Sobotka, M. Forman - P. Kousal, R. Horák, Konečný - Safin, D. Vitouch, Buchtele - D. Kaše, G. Thorell, Hauser. Trenér: Wallson.