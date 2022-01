Snowboardistka Maděrová doplní na OH Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Praha - Obhájkyně zlata Ester Ledecká nebude na olympijských hrách v Pekingu jedinou Češkou v paralelním obřím slalomu snowboardistek. Do nominace se na základě přerozdělení míst Mezinárodní lyžařskou federací dostala i Zuzana Maděrová.

Z českého týmu dnes vypadla jedna z medailových nadějí snowboardcrossařka Eva Samková, která nestihne doléčit oba z prosince zlomené kotníky. Nejistá je také účast skikrosařky Diany Cholenské, u které vyšetření odhalilo přetržený přední zkřížený vaz v koleně.

Maděrová dlouho figurovala těsně pod čarou. Nakonec uspěla poté, co Kanada možnost doplnění nevyužila.

"Samozřejmě jsem nadšená a nemůžu se dočkat! Popravdě jsem si to za poslední dny trochu vymodlila. Když jsem se to dozvěděla, nemohla jsem tomu uvěřit," uvedla čtvrtá z paralelního slalomu na juniorském mistrovství světa v roce 2020 v tiskové zprávě.

"Budu se snažit o co nejlepší výsledek, abych co nejlépe reprezentovala Českou republiku. Ale vzhledem k tomu, že budu jedna z nejmladších účastnic v naší disciplíně, chci si hlavně užít atmosféru a brát celou olympiádu jako skvělou zkušenost," řekla Maděrová.

Skikrosařka Cholenská si přetrhla zkřížený vaz v pravém koleně minulý týden při pádu na Světovém poháru v kanadské Nakisce. Premiérového startu pod pěti kruhy se však osmnáctiletá závodnice nevzdává.

"V hlavě jsem pořád nastavená tak, že do Pekingu pojedu a porvu se o co nejlepší výsledek. Udělám maximum pro to, abych byla součástí české výpravy," řekla Cholenská po vyšetření u fyzioterapeuta Pavla Koláře, na základě jehož doporučení se rozhodne příští týden.

Počet olympioniků v české výpravě se po doplnění Maděrové vrátil na 112 jmen, což je z českého pohledu nejvíce v historii zimních olympiád.