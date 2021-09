Snowboardcrossařka Samková je potřetí Královnou bílé stopy

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála anketu Král bílé stopy. Díky bronzové medaili z mistrovství světa a celkovému triumfu ve Světovém poháru získala ocenění udělované Svazem lyžařů ČR stejně jako v letech 2014 a 2019. Na trůnu vystřídala lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou, která tentokrát skončila s odstupem druhá.

Samková ovládla hlasování se 34 body. Její trenér a kouč celé snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek byl vyhlášen Trenérem roku. Ledecká, která byla na MS čtvrtá ve sjezdu i superobřím slalomu a v rychlostních disciplínách brala medailová umístění ve Světovém poháru, dostala v absolutním pořadí 15 hlasů. Dvojnásobná olympijská vítězka vládla alpským lyžařkám.

Osmadvacetiletá snowboardcrossařka měla z ocenění velkou radost. "Zvlášť po takové podivné sezoně, od které jsem vlastně původně neměla žádná očekávání, protože nebylo jasné, zda se vůbec uskuteční. Jsem moc ráda, že to nakonec všechno tak dobře dopadlo. V duchu jsem si před vyhlášením trošku říkala, že nakonec ta sezona nebyla špatná a že by to letos mohlo klapnout i na vítězství v hlavní kategorii Krále bílé stopy. V rámci Svazu lyžařů ČR je spousta skvělých sportovců, takže takové vítězství vždycky moc potěší," uvedla Samková v tiskové zprávě.

Dvě trofeje si odnesl dvojnásobný juniorský mistr světa Matěj Švancer, který byl po své poslední sezoně v českých barvách vyhlášen nejlepším akrobatickým lyžařem i juniorem roku. Ve skoku na lyžích kralovala Karolína Indráčková jako první žena v historii. Mezi běžci se podruhé za sebou radovala Kateřina Razýmová, sdruženářem roku se stal Ondřej Pažout a v travním lyžování vyhrál Martin Barták.

Výsledky ankety se stejně jako loni vyhlašovaly prostřednictvím filmu. Nového člena Síně slávy Emericha Ratha v něm ztvárnil Marek Adamczyk. Ten si roli všestranného sportovce a přímého účastníka tragických událostí během závodu v roce 1913, při kterém zemřeli Bohumil Hanč a Václav Vrbata, zahrál také v připravovaném snímku Poslední závod.

Herec, který je partnerem Samkové, předával vítězce korunku. Uprostřed natáčení jí přišla pogratulovat také sestra Jana, řada přátel a blízkých. "To překvapení bylo krásné, fakt jsem nic nevěděla. Když mi Marek předával korunku, tak to bylo zvláštní, ale moc hezké. Mělo to kouzlo, bylo to dobře vymyšlené. Navíc že se tady setká tolik mých kamarádů, bylo prostě skvělé. Byla jsem z toho nadšená," uvedla Samková.

Výsledky ankety Král bílé stopy 2021

Celkové pořadí: 1. Eva Samková (snowboarding) 34 bodů, 2. Ester Ledecká (alpské lyžování a snowboarding) 15, 3. Martina Dubovská (alpské lyžování) 2.

Trenér roku: Marek Jelínek (Eva Samková a reprezentace snowboardcrossu).

Junior roku: Matěj Švancer (akrobatické lyžování).

Akrobatické lyžování: Matěj Švancer.

Alpské disciplíny: Ester Ledecká.

Běh na lyžích: Kateřina Razýmová.

Severská kombinace: Ondřej Pažout.

Skok na lyžích: Karolína Indráčková.

Snowboarding: Eva Samková.

Travní lyžování: Martin Barták.

Síň slávy: Emerich Rath - in memoriam.