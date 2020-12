Snoubenci za pandemie cestují kvůli sňatku na Gibraltar

Gibraltar - Bruna Mianiho nikdy nenapadlo navštívit Gibraltar, malou britskou enklávu na jihu Španělska. Tedy dokud pandemie nezhatila jeho plány na uzavření sňatku, píše agentura AFP.

Zavřené úřady, nekonečné čekání na volný termín: brazilský fotograf a jeho snoubenka se marně pokoušeli vstoupit do manželství v Dublinu, kde žijí. Nízkonákladový let do Málagy, cesta autobusem - a snoubenci se ocitli na Gibraltaru, kde před portrétem britské královny posvětili svůj svazek.

"Nejrychlejším způsobem, jak se dnes oženit, je jet na Gibraltar," říká Miani stěží zadržuje slzy radosti nad tím, že se on a Natalia Senna Alvezová konečně stali manželem a manželkou.

Pasy, rodné listy a nejméně jedna noc strávená na gibraltarském území: to je vše, co je zapotřebí k uzavření sňatku na Gibraltaru, který od počátku epidemie ponechává své hranice otevřené. Po návratu domů stačí zaregistrovat sňatek u příslušných úřadů.

"Je to úplné šílenství. Nemáme dost volných termínů ani míst, abychom mohli vyhovět poptávce," uvádí Leanne Hindleová, ředitelka agentury organizující svatby Marry Abroad Simply.

Mezi mladými manžely je mnoho párů různých národností, které mají vztah na dálku a nemohou se navštěvovat kvůli restrikcím spojeným s pandemií.

Všichni se sňatkem spěchají, často z nejrůznějších důvodů, říká Hindleová a jako příklad uvádí ženu a muže, jejichž zdravotní pojištění kryje náklady na drahé umělé oplodnění jen v tom případě, že se stanou manžely.

Běžné jsou také případy, kdy jeden ze snoubenců dostane pracovní nabídku v cizině a může tam odjet s partnerem jedině tehdy, když se oficiálně vezmou.

"Je to dojemné," říká Hindleová. Někteří se vezmou na Gibraltaru prostě jen proto, aby mohli vyprávět vnoučatům, že měli svatbu v době covidu.

Američan Scott Gerow potkal v lednu 2020 v Petrohradu Rusku Káťu. Po půl roce musel odjet do Spojených států a mezi oběma milenci najednou ležely tisíce kilometrů. Kvůli restrikcím v obou zemích se nemohli ani navštívit.

Jejich svatba v kouzelné botanické zahradě na Gibraltaru umožnila skoncovat s tímto bolestivým odloučením a Káťa mohla přijet za svým manželem do Spojených států.

Gibraltar má méně restriktivní předpisy ohledně nošení roušky a pokud jde o počet osob, které se mohou scházet. Prvního mrtvého registroval až počátkem listopadu. Přitahuje páry rovněž ze sousedního Španělska, uvádí pořadatel svateb od společnosti Rock Occasions.

Většina párů má svatbu bez rodiny, protože cesta sem je drahá, ale mnozí využijí počítače či telefony, aby svým blízkým obřad zprostředkovali.

"Byli jsme sami, bez přátel a bez rodiny. Bylo to opravdu těžké," přiznává kanadská zdravotní sestra Liza Ursiniová, která se v říjnu provdala za Španěla, který pak za ní mohl odjet do Quebeku.

Podobně jako Las Vegas se Gibraltar stal dostaveníčkem párů toužících po sňatku od té doby, co tu John Lennon v roce 1969 nasadil snubní prsten Yoko Ono. Tato událost se stala nesmrtelnou díky fotografii manželů před obrovskou gibraltarskou skálou.

Do kanceláře úřadu povolujícího sňatky na Gibraltaru přicházejí denně nové žádosti o uzavření manželství. To dělá radost šéfovi vlády britského území Fabianu Picardovi. Ten se raduje z toho, že je Gibraltar, na nějž si činí Španělsko nároky, uznáván jako místo, kde vládne více láska než rozdělení.