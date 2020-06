Snížení DPH v Německu bude Čechy motivovat k nákupům, tvrdí analytici

Praha - Dočasné snížení daně z přidané hodnoty (DPH) v Německu bude podle analytiků motivovat Čechy k častějším a hlavně větším nákupům u sousedů. Navíc toto opatření přispěje k zotavení české ekonomiky, která je výrazně závislá na poptávce německých podniků i spotřebitelů. Na dotaz ČTK to dnes uvedli analytici Lukáš Kovanda z Czech Fund a Petr Bartoň z Natlandu. Německá vláda na dnešní mimořádné schůzi schválila snížení DPH, od července do konce letošního roku klesne z nynějších 19 na 16 procent. Změnu musí odsouhlasit ještě parlament, který se kvůli tomu sejde 29. června.

"V celém ´neštěstí koronakrize´ je v Česku jedním z největších ,štěstí´, že je tak mocně ekonomicky provázáno zrovna se zemí, jež neváhá razantně svoji poptávku podpořit. Německý daňový poplatník, z jehož daní je německý balík opatření financován, také právě díky snížení DPH z nezanedbatelné části pomůže na nohy i české ekonomice," uvedl Kovanda. Snížení sazby DPH podle něj umožní německým firmám udržet si nyní více peněz na účtu, navíc lidé dostanou impulz ke spotřebě. Lze podle něj předpokládat, že z redukce sazby bude zčásti těžit německá podniková sféra a zčásti tamní spotřebitelé, protože firmy budou moci snadněji snížit konečné ceny.

Do Německa podle Bartoně již nyní jezdilo mnoho Čechů, a to nejen z pohraničí, na nákupy za levnějším spotřebním zbožím. Nyní by se podle něj mohla frekvence nákupů zvýšit, zejména ale budu lidé nakupovat ve větším objemu. Kvůli krizi jsou nyní podle něj Češi ještě citlivější na cenu, navíc zlevnily pohonné hmoty. Přibylo také nezaměstnaných, kteří budou mít více volného času vyjet na nákup pro sebe, příbuzné a známé do Německa.

Na české spotřebitele mohou podle Bartoně dopadnout i další změny německého daňového řádu. Ministr financí Olaf Scholz řekl, že vláda schválila i návrh zákona na změnu daně z motorových vozidel. Německo chce od příštího roku nová auta produkující více oxidu uhličitého zatížit vyšší daní než ty vozy, jejichž emise budou nižší. "Vyšší daně na nová auta tam mohou dopadnout na naše výrobce. V Německu se zvýší atraktivita elektroaut, těch ale moc nevyrábíme. I když nevyrábíme vyloženě špinavá auta, poptávka po tradičních autech v Německu může klesnout. Naše továrny jsou však nastaveny na nějaký objem výroby. Je možné, že nyní bude více potřeba ,udat´ tento objem v ČR, a proto by teoreticky mohlo ve středním období dojít ke snížení cen automobilů v Česku. Potom bude možno jezdit na nákupy do Německa ještě levněji," řekl dále.

Snížení DPH je součástí rozsáhlého krizového balíku, kterým chce Německo podpořit hospodářství trpící dopady pandemie nemoci covid-19. Podle Kovandy je to nejobjemnější balík v rámci ekonomicky vyspělých zemí. "Po přepočtu na hrubý domácí produkt předčí i fiskální balík, jímž se administrativa Donalda Trumpa snaží podpořit americkou ekonomiku," uvedl.