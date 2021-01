Sníh opět komplikuje život v ČR, brzdí dopravu a dodávky proudu

Praha - Dopravu v zemi druhým dnem ztěžuje sníh. Zůstává mnohde ležet na silnicích a někde sněží dál. Podle meteorologů by už ale nemělo napadnout tolik sněhu jako ve středu, nově ale od dnešního podvečera varovali před náledím. Komplikace způsobil těžký a mokrý sníh i v dodávkách proudu. Na jižní Moravě, v jižních Čechách nebo na Vysočině bylo dnes ráno kvůli stromům, které spadly pod tíhnou sněhu do drátů vysokého napětí, přes 3000 odběrových míst bez elektřiny, posléze se jejich počet snížil na několik stovek.

Na jihu Moravy v 07:00 evidovala společnosti eg.d, která je součástí E.ON, podle mluvčího Romana Šperňáka 2000 domácností bez proudu v okolí Mokré-Horákov na Brněnsku. K 15:30 zůstávalo v kraji bez elektřiny asi 100 odběratelů v Mokré-Horákově a Ochozi u Brna.

Dalších 1200 odběrových míst mělo ráno potíže s dodávkami energie v jižních Čechách a na Vysočině. Odpoledne bylo na Vysočině podle Šperňáka bez proudu asi 600 domácností v okolí Žirovnice, později výpadek postihl také okolí Telče. V Jihočeském kraji odpoledne energetici odstraňovali výpadky okolo Českých Velenic a u Chýnova na Táborsku.

Stromy popadané kvůli těžkému sněhu odstraňovali jihomoravští hasiči. Od středečních 20:00 do dnešních 07:00 vyjeli téměř třicetkrát a většinou právě ke stromům spadlým na silnice.

Bez komplikací v noci nebyla ani doprava, dálnici D1 do Brna v noci na dvě hodiny zastavila u Větrného Jeníkova nehoda kamionu, který zablokoval všechny jízdní pruhy. Druhý řidič v kabině skončil zraněný v nemocnici. Objízdné trasy nebyly kvůli počasí možné, na místě se proto podle policie vytvořila stojící kolona.

Po nočním sněžení je na silnicích Vysočiny místy rozbředlý sníh. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností a stále sněží. V kraji se dnes do 16:00 stalo 15 nehod, jeden člověk se při nich zranil, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Hasiči na Vysočině dnes popadané stromy ze silnic odstraňovali na 35 místech, vyplývá z informací na jejich webu.

Podobná situace je na dalších místech v zemi. Rozbředlý sníh ležel ráno na silnicích v Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém i Karlovarském kraji. Někde se tvořila ledovka, všechny cesty byly ale ráno s opatrností sjízdné. Přepravní sanitka se třemi pacienty ráno havarovala na kluzké zasněžené silnici u obce Dobré na Rychnovsku. Zdravotničtí záchranáři ze sanitky převzali do péče dva zraněné, uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Pro kamiony zůstává od středečního rána uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Důvodem je zledovatělý povrch a obava ze zablokování jedné ze dvou přístupových cest do Frýdlantského výběžku. Silničáři ji preventivně zřejmě nechají zavřenou do doby, až na ní nebude sníh. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant.

Se zbytky sněhu museli ráno řidiči počítat i ve středních a jižních Čechách. Na jihu Čech by ale měly být vozovky ve výrazně lepším stavu než ve středu, uvedli silničáři.

Na Moravě a ve Slezsku nadále místy hustě sněží. Zvýšená opatrnost je tam nutná nejen v horských oblastech regionu, ale i v níže položených místech. Na Přerovsku se sníh mísí s deštěm. V Moravskoslezském kraji musejí řidiči kvůli sněhovým přeháňkám počítat se sníženou viditelností.

Náledí a vznik zmrazků z tajícího sněhu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) očekává na celém území ČR od dnešních 17:00 do pátečních 10:00. Náledí ale může přetrvávat i v dalších dnech, varoval. Opatrní by měli být především motoristé, ale i chodci.

Jihočeský kraj

Vozovky na jihu Čech jsou všude sjízdné s opatrností. V noci na ně napadla čerstvá vrstva sněhu, kterou však stačili silničáři většinou odstranit. ČTK to dnes ráno řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

"Vozovky by měly být ve výrazně lepším stavu než ve středu. Stačili jsme je prosolit, navíc teď už tolik nesněží," uvedl. Dodal, že silničáři měli celou noc v terénu veškerou techniku.

Teploty se na jihu Čech po ránu drží pod nulou. Na Šumavě klesli i níže, například stanice na Boubíně naměřila minus osm stupňů Celsia. Podle předpovědi se dnes občas mohou vyskytovat sněhové přeháňky, a to zejména ve vyšších polohách.

Na jižní Moravě padaly kvůli sněhu stromy, poškodily vedení

Mokrý, těžký sníh, který ve středu napadl na jižní Moravě, lámal v noci stromy, které poškodily elektrické vedení. Dnes v 7:00 byly bez elektřiny 2000 domácností v okolí Mokré-Horákov na Brněnsku, informoval ČTK mluvčí společnosti eg.d, jež je součástí E.ON, Roman Šperňák.

Kromě jižní Moravy jsou potíže s dodávkami energie také v jižních Čechách a na Vysočině, kde je podle energetiků bez proudu celkem 1200 odběratelů.

"Vlivem hustého a vytrvalého sněžení ze středy na čtvrtek evidujeme na našem distribučním území 12 poruch na vedení vysokého napětí. V naprosté většině tyhle poruchy způsobily pády stromů, které nevydržely zátěž mokrého sněhu, do vedení," uvedl Šperňák. Upozornil, že i když na odstranění poruch společnost pracuje, přes den jich kvůli sněhu může přibývat.

Pády přetížených stromů ve středu večer a v noci na čtvrtek řešili i jihomoravští hasiči. Od 20:00 do dnešních 7:00 vyjížděli sedmadvacetkrát, v naprosté většině šlo právě o spadlé stromy na silnice. "Všechny události se obešly bez zranění, nejvíce problémů bylo na Brněnsku a na Blanensku," řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Jihomoravský kraj

Silnice v Jihomoravském kraji jsou většinou mokré po chemickém ošetření a silničáři řidiče vybízejí ke zvýšené opatrnosti. Silné středeční sněžení sice v noci na dnešek ustalo, bylo ale větrno a například v Brně musely znovu vyjet všechny posypové vozy. Vyplývá to z informací na stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

"V noci došlo ke zhoršení povětrnostních podmínek na celém území města Brna, proto jsme dnes v 1:55 přistoupili k plošnému nasazení všech našich 21 posypových vozů. Tento výjezd byl ukončen v 5:30," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Dodal, že vozy v noci chemicky ošetřily 755 kilometrů silnic, 220 jich očistily pluhy a spotřebovaly 139 tun posypu.

Povrch dálnic na území jižní Moravy je podle údajů z webu silničářů většinou mokrý po chemickém ošetření, stejně jako menší silnice. Na Znojemsku a Blanensku je na silnicích místy rozbředlý sníh. V Brně, na Brněnsku a Vyškovsku jsou ještě sněhové přeháňky, na většině území kraje se teploty drží okolo nuly, místy je mlha.

Teploty do tří stupňů by se v kraji měly udržet po zbytek dne, meteorologové očekávají místy slabé sněžení. V noci na pátek by měly teploty klesnout k minus třem až minus šesti stupňům Celsia.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji jsou dnes většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou mokré po chemickém ošetření, uvádí na svém webu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Do 8:00 nebyly v kraji hlášeny žádné vážné dopravní nehody.

Na silnicích v Krušných horách u Božího Daru je ujetá vrstva sněhu, může se tam objevit i námraza. Povrch dálnice D6 je mokrý po chemickém ošetření, podle webu silničářů je dálnice sjízdná se zvýšenou opatrností. Na Chebsku jsou sněhové přeháňky, silničáři upozorňují na sníženou dohlednost.

Podle předpovědi počasí by dnes mělo být zataženo až oblačno, na horách se mohou objevit sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou okolo jednoho stupně nad nulou, v 1000 metrech na horách až minus tři pět stupňů Celsia. Meteorologové hlásí také mírný západní vítr.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek napadlo několik centimetrů sněhu. Na řadě silnic včetně dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové ráno ležel rozbředlý sníh. Opatrní by měli být řidiči hlavně na Rychnovsku, uvedli silničáři a meteorologové v Královéhradeckém kraji.

V Krkonoších na nesolených silnicích leží ujetá vrstva sněhu, která může být i zledovatělá. Čerstvá vrstva sněhu pokryla i silnice v Orlických horách. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od nuly do minus pěti stupňů Celsia.

Dnes by mělo být v kraji většinou zataženo, zpočátku se na většině území čeká občasné sněžení. Později bude sněžit již jen ojediněle. Přes den by se teploty měly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách od minus čtyř do minus jednoho stupně.

Liberecký kraj

V noci v Libereckém kraji připadlo do dnešního rána několik centimetrů sněhu. Zbytky rozbředlého sněhu leží i na silnicích prvních tříd v horských oblastech Jablonecka a Semilska, vyplývá z údajů na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic. Opatrní by měli být motoristé i na čtyřproudé silnici 35 z Liberce na Turnov, silničáři varují před možnou námrazou.

"K ránu byla většina inertně udržovaných vozovek vypluhovaná, posypaná. A chemicky udržované úseky byly posypané a v současné době na nich leží zbytky rozbředlého sněhu. Jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, dopravní komplikace nemáme zatím nikde hlášené," řekl dnes ČTK před 9:00 Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Pro nákladní vozidla nad šest tun s výjimkou autobusů je nadále uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Zákaz pro ně platí od středečního rána. Důvodem je zledovatělý povrch silnice po předchozím sněžení a obava ze zablokování jedné ze dvou přístupových cest do Frýdlantského výběžku. "Z důvodu prevence ji zřejmě necháme uzavřenou do doby, až na ní nebude sníh," uvedl Pospíšil. To může trvat i týdny. Obavu z jízdy po této silnici mají podle Pospíšila za současných podmínek i řidiči autobusů. Silnice přes Oldřichovské sedlo se upravuje pluhy a k údržbě lze jako posyp použít pouze písek nebo drť. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Zvýšenou opatrnost silničáři doporučují řidičům v celém Libereckém kraji. Ujetý nebo rozbředlý sníh je na vozovkách nižších tříd na Jablonecku, Semilsku i Liberecku. Mokré jsou silnice na Českolipsku.

Meteorologové očekávají sněhové přeháňky, zejména na horách, dnes i přes den. Srážky by podle předpovědi pro Liberecký kraj měly ustávat k večeru. Nejvyšší denní teploty by měly být v kraji mezi minus dvěma a plus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus pěti a minus dvěma stupni.

Moravskoslezský kraj

Řidiči v Moravskoslezském kraji by dnes měli být opatrní. Sjízdnost může ovlivňovat sněžení a kvůli přeháňkám tak může být snížená viditelnost. Na silnicích mohou být zbytky rozbředlého sněhu nebo uježděný sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnicích nižších tříd na Bruntálsku leží podle silničářů zbytky sněhu po pluhování, na silnicích první třídy rozbředlý sníh. Na Opavsku může sjízdnost rovněž komplikovat rozbředlý a místy i nový sníh ve vrstvě do dvou centimetrů. Na ujetou vrstvu sněhu upozorňují silničáři také v Beskydech.

Podle meteorologů by dnes ráno a dopoledne mělo být v kraji zataženo a na většině území bude sněžit. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a místy, zejména na horách, budou sněhové přeháňky. Teploty v nížinách mohou klesnout až k minus dvěma stupňům Celsia, na horách až k minus sedmi.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji pokrývá rozbředlý sníh, místy stále hustě sněží. Zvýšená opatrnost je nutná nejen v horských oblastech regionu, ale i v nižších částech kraje, i tam jsou silničáři v pohotovosti. Na Přerovsku se sníh mísí s deštěm, vyplývá to z dnešních ranních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku pokrývá rozbředlý sníh hlavní tahy i silnice druhých a třetích tříd. Na vozovkách udržovaných inertním posypem leží nový sníh a ujetá vrstva krytá posypem, obezřetnost je tak nutná na všech typech silnic. Na Šumpersku hlásí správci cest husté sněžení na všech úsecích, viditelnost místy snižuje mlha. Na hlavních i vedlejších tazích tam podle silničářů leží zbytky rozbředlého sněhu.

S plným příchodem zimy musejí motoristé počítat i ve vyšších polohách Olomoucka, především v okolí Šternberku. Na silnicích tam leží zbytky rozbředlého sněhu nebo sněhová kaše, na inertních cestách leží nesouvislá vrstva nového sněhu či sněhové kaše, uvádí ŘSD. Rozbředlý sníh pokrývá také řadu silnic na Prostějovsku. Na Přerovsku jsou silnice většinou mokré po chemickém ošetření rozbředlý sníh je ve vyšších polohách.

Pardubický kraj

Na většině silnic v Pardubickém kraji zůstává ležet sníh. Většinou je po solení rozbředlý, místy uježděný. Někde se také tvoří ledovka, všechny cesty jsou ale dnes ráno s opatrností sjízdné.

Se sněhem musejí řidiči počítat hlavně ve výše položených oblastech. Uježděná sněhová vrstva pokrývá vozovky v okolí Žamberka, Lanškrouna Ústí nad Orlicí a v Železných horách. Ledovka se vyskytuje například mezi Českou Třebovou a Skuhrovem nebo u Dolní Dobrouče na Orlickoústecku.

Dnes ráno bylo v Pardubickém zataženo, vál slabý vítr. Na většině území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách v noci na dnešek sněžilo, na silnicích ležely zbytky sněhu. Cestáři silnice ošetřili a projížděli je s radlicemi. Během dne se místy ještě vyskytovaly sněhové přeháňky, které zhoršovaly viditelnost. Teploty v regionu se odpoledne pohybovaly od minus jednoho do tří stupňů Celsia, na většině území foukal slabý vítr, vyplynulo z informací cestářů.

Silničáři ve středních Čechách mají střediska v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Podle dispečerky bylo nejvíc techniky v noci nasazeno na Kutnohorsku, Benešovsku a Kladensku. Naopak v okolí Mnichova Hradiště byla situace klidnější.

V regionu sněžilo už ve středu, kdy technika jenom při údržbě dálnic najela během 24 hodin více než 5500 kilometrů. Dálniční síť ve středních Čechách měří 351 kilometrů, na její ošetření bylo použito 429 tun soli a 129.571 litrů roztoku solanky. Při údržbě 667 kilometrů silnic první třídy silničáři najeli dalších 2500 kilometrů a použili 212 tun soli a 75.885 litrů solanky.

"Nejvíce se silničáři potýkali se sněhovou nadílkou v hraničních oblastech s Jihočeským krajem a krajem Vysočina na Příbramsku, Benešovsku nebo Kutnohorsku, ačkoliv se sněžení postupně rozšířilo ne většinu kraje," informoval dnes ČTK Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Kraj Vysočina

Na Vysočině, kde v noci i během dne znovu sněžilo, se dnes do 16:00 stalo 15 nehod, jeden člověk se při nich zranil. Uvedla to mluvčí policie Jana Kroutilová. Hasiče zaměstnalo odstraňování stromů, které kvůli těžkému sněhu padaly na silnice. Sníh poškodil i elektrické vedení, bez dodávek proudu bylo postupně přes 700 domácností.

Podle mluvčího společnosti eg.d, jež je součástí E.ON, Romana Šperňáka se výpadek v dodávkách elektřiny dopoledne týkal okolí Jaroměřic na Rokytnou a obce Těchoraz. Asi 600 domácností bylo odpoledne bez proudu v okolí Žirovnice, později výpadek postihl také okolí Telče. "Je to jedna trafostanice, asi 100 domácností a mělo by to být rychle opraveno," řekl ČTK před 16:00 Šperňák. Společnost ČEZ, která dodává elektřinu na Havlíčkobrodsku, poruchy nemá, řekla ČTK její mluvčí Šárka Lapáčková Beránková.

Hasiči dnes popadané stromy ze silnic odstraňovali na 35 místech, vyplývá z informací na jejich webu. Pomáhali i v Pelhřimově, kde před 8:00 zapadl kamion, v Horních Vilémovicích na Třebíčsku, kde silnici zablokovaly kamion a autobus, nebo v Bohdalově na Žďársku, kde tahali z příkopu nákladní auto. Nehody se podle Kroutilové staly i u Chotěboře, kde se před půl devátou dopoledne srazilo auto s traktorem. Dvě vozidla se srazila u Hamrů nad Sázavou. "Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne jsme přijali oznámení o události, ke které došlo na silnici u obce Záhoří na Pelhřimovsku. Na nákladní vozidlo zde spadl strom. Událost se obešla bez zranění," uvedla Kroutilová. Nehoda se zraněním se stala před 12:30 u obce Buřenice na Pelhřimovsku, kde se srazila dvě auta.

Krajská správa a údržba silnic dnes vyjela se sypači na všech 114 okruhů, řekl dispečer krajských silničářů Roman Hubený. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mohou v noci teploty na Vysočině klesnout až k minus osmi stupňům Celsia. Sněhové přeháňky budou jen ojedinělé, mohou se ale tvořit zmrazky a náledí. Místy budou mrznoucí mlhy.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá po dnešním sněžení uježděná vrstva sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje, tedy v nižších polohách Vsetínska, na Kroměřížsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku, jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré. Vyplývá to z údajů zveřejněných odpoledne Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Silničáři dnes na twitteru varovali také před možným vznikem náledí. V případě hlavních tahů by podle nich řidiči měli být opatrní zejména na silnici I/54 v okolí Strání na Uherskohradišťsku a na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku. Od dnešního večera do pátečního dopoledne navíc platí na celém území České republiky výstraha meteorologů před tvorbou náledí. "Zimní údržba ŘSD zůstává v pohotovosti a pokračuje v zajišťování sjízdnosti našich silnic a dálnic," uvedli silničáři.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by dnes odpoledne a večer mělo být ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, místy se slabým sněžením. Postupně očekávají ubývání srážek. Obdobné počasí s ojedinělými sněhovými přeháňkami by mělo vydržet i v noci a v pátek ráno, postupně se místy mohou objevit mrznoucí mlhy. Kromě možného vzniku náledí varují meteorologové v kraji i před tvořením zmrazků.