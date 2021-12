Sníh komplikuje dopravu hlavně na jihu Moravy

Praha - V Jihomoravském kraji začalo dnes brzy ráno hustě sněžit. Povrch většiny silnic je mokrý po chemickém ošetření a při jízdě autem je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V Jihočeském kraji napadlo na některých místech až deset centimetrů sněhu. V Ústeckém kraji zhoršuje sněžení viditelnost, místy se tvoří námraza. Sněží také na Vysočině.

Jihočeský kraj

Silničáři v Jihočeském kraji dnes odstraňují od ranních hodin sníh z vozovek. V terénu mají přibližně 170 vozů. Na některých místech napadlo až deset centimetrů sněhu. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

"Přibližně mezi 2:30 a 4:00 vyjela do terénu veškerá naše technika. Postupně odstraňujeme sníh, kde to je možné solíme, jinde sypeme inertem," uvedl Šulista. Dodal, že silničáři postupují podle daného harmonogramu. Nejvyšší prioritu mají vozovky I. tříd. "Až pak se dostaneme na silnice II. tříd a na III. třídy možná dojde až kolem poledne," uvedl.

Podle předpovědi meteorologů bude sněžit téměř celý den. "Nejintenzivnější to bude ráno a dopoledne, postupně by mělo sněžení slábnout. Nejvíce sněhu zřejmě napadne na východě kraje," řekla ČTK Eva Plášilová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu. Dodala, že v pátek předpověď nepočítá s vydatnějším sněžením. "Mohly by se jen místy vyskytnout nějaké srážky," uvedla.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji začalo dnes brzy ráno hustě sněžit. Povrch většiny silnic je mokrý po chemickém ošetření a při jízdě autem je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. V 6:49 se pro nákladní auta uzavřela silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. V 7:15 silničáři na Břeclavsku a Hodonínsku varovali před vznikem námrazy, silnice v těchto okresech a na Znojemsku pokrývala vrstva rozbředlého sněhu. Potíže měly ráno autobusy hromadné dopravy v Brně i řidiči na silnicích v kraji.

Posypové vozy vyjely také do ulic Brna. "S ohledem na aktuální intenzivní sněhové srážky a teploty pohybující se okolo bodu mrazu, byl v 5:25 zahájen výjezd všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Sníh i tak zkomplikoval po ránu hromadnou dopravu v Brně. "Sníh kolem 6:00 téměř zastavil MHD v kopcovitých úsecích města. Po ošetření se vozy opět pomalu rozjíždí. Na dotčených linkách evidujeme zpoždění až 30 minut. Vzpříčený kamion v Tuřanech navíc komplikuje provoz linky 40. Další vývoj situace bude záviset na počasí," informoval brněnský dopravní podnik na twitteru. Jihomoravští policisté na Twitteru upozornili, že za první dvě hodiny sněžení se v kraji stalo pět desítek nehod, některé silnice blokují uvízlé kamiony.

Podle webu krajských silničářů bylo ještě před 6:00 sněžení nejsilnější na Znojemsku. "Zesiluje sněžení na celém území oblasti. Na vozovky vyjíždí všechny radlice i posyp. Vzhledem k rychlosti a síle sněžení je třeba počítat s místní nesjízdností a čekáním na odstranění sněhu z vozovky," uvedli v hlášení z 5:32.

Podle předpovědi meteorologů má za dnešek přibýt v kraji sedm až 15 centimetrů sněhu, v jihovýchodní části kraje až 20 centimetrů. Sněžení má postupně slábnout.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se dne ráno místy objevuje mrholení, které při teplotách pod nulou namrzá. Pozor by si proto měli dát lidé na chodnících i řidiči tam, kde se komunikace nesolí. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné, ve vyšších polohách sněží. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost.

Hlavní tahy jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, na silnicích nižších tříd, hlavně ve vyšších polohách, leží ujetá vrstva sněhu. Uzavřená zůstává pro kamiony nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kde silničáři nesolí, ale udržují ji jen inertním posypem. Uzavírka měla skončit v pondělí, kvůli předpovědi počasí ji ale silničáři prodloužili až do odvolání. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice jet po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Mrzne dnes ráno v celém kraji, teploty klesají k minus čtyřem stupňům Celsia. Přes den by měly podle předpovědi meteorologů teploty v kraji vystoupat maximálně těsně nad nulu, na horách bude mrznout po celý den. Přes den bude většinou zataženo se sněžením. Odpoledne a večer by mělo postupně od západu srážek ubývat.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, na některých ale silničáři dnes doporučují zvýšenou opatrnost.Například na Opavsku může být ve vyšších polohách na silnicích nižších tříd zajetý sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. V Moravskoslezském kraji by podle meteorologů dnes za 24 hodin mohlo napadnout sedm až 15 centimetrů sněhu. Lidé by tak kvůli sněžení měli počítat s možnými komplikacemi.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů bude v kraji zataženo s občasným sněžením, které bude postupně trvalejší a zejména večer by místy mělo sněžit vydatně. Nejvyšší teploty budou maximálně stupeň nad nulou, na horách mohou klesnout až k minus čtyřem stupňům Celsia.

Pardubický kraj

Na menších silnicích v Pardubickém kraji zůstává ležet čerstvý sníh. Po solení je rozbředlý, často ale tvoří také uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Řidiči by měli zpomalit hlavně v okolí Moravské Třebové, Lanškrouna, Poličky, Vysokého Mýta nebo Skutče. Kluzké jsou vozovky také v Železných horách. Zvolnit je nutné i na Pardubicku, kde jsou v terénu všechna vozidla údržby.

Dnes ráno je v Pardubickém kraji zataženo, častou fouká silný až nárazový vítr. Na většině územní sněží nebo se vyskytují sněhové přeháňky či sníh s deštěm Teploty se pohybují mezi minus třemi a plus jedním stupněm.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes silnice s velkou opatrností sjízdné. Viditelnost někde zhoršuje sněžení, místy se tvoří námraza. Sypače vyjely do Krušných hor. Vyplývá to informací na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Na sněžení si musí dát pozor řidiči pna dálnici D8 na hranici se Středočeským krajem a na silnici I/7 za Chomutovem směrem k hranicím s Německem. Námraza je v okolí Dobroměřic na Lounsku. Policisté řeší několik drobných dopravních nehod, a to v Ústí nad Labem a na Litoměřicku, žádná komunikace není kvůli tomu uzavřena.

V Ústeckém kraji bude podle předpovědi krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu dnes oblačno až zataženo, zejména na horách může slabě sněžit. Ojediněle se mohou objevit mrznoucí mlhy. Teploty vystoupí v nížinách ke dvěma stupňům Celsia

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností kvůli čerstvému sněhu, který začal padat dnes okolo 3:00. Na hlavních tazích je sníh rozbředlý díky solení. Silničáři vyjeli asi se 110 auty, čerstvý sníh je podle dispečera krajské správy a údržby silnic Romana Hubeného nejdřív nutné odhrnovat, silnice se budou také solit nebo sypat drtí.

"Silnice máme pod sněhem, na jedničkách (1. třída) je rozbředlý sníh, na dvojkách trojkách je sníh ujetý, místy se tvoří sněhové jazyky. Je potřeba opatrnost, bude to znovu zapadávat," řekl Hubený. Teploty jsou nyní od minus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia. Podle Hubeného začalo sněžit nejprve na jihu kraje, postupně přechází sněžení přes celé území.

Pro většinu Vysočiny platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která varuje před vydatnějším sněžením. Napadne při něm až 15 centimetrů sněhu. Výstraha je platná až do noci na pátek.

Podle předpovědi meteorologů bude sněžení postupně slábnou hlavně v západní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus dvou stupňů Celsia po nulu. Vítr bude jen mírný s rychlostí do 25 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Na silnicích nižších tříd v horských oblastech Vsetínska leží vrstva uježděného sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje byly dnes ráno většinou holé, suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Meteorologové očekávají přes den na jihovýchodní Moravě vydatné sněžení.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno a zataženo bez srážek, vane slabý vítr. Na Vsetínsku se místy vyskytují mlhy. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus tří do plus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, od jihu se sněžením, místy i vydatnějším. Napadnout může sedm až 15 centimetrů sněhu, místy i 15 až 20 centimetrů, zejména v jižní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý vítr.