Praha - V Libereckém kraji je sníh na silnicích nižších tříd v horských oblastech Semilska a Jablonecka. Na Vysočině jsou trasy I. třídy mokré, na silnicích II. a III. třídy je rozbředlý i ujetý sníh. S největší opatrností mají jezdit řidiči na Žďársku. Na silnicích na Vsetínsku se ráno může místy tvořit náledí. Vozovky ve Zlínském kraji jsou převážně holé, vlhké a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Bruntálsku a v moravskoslezských horských oblastech musí řidiči jezdit opatrně. Na silnicích v Pardubickém kraji místy leží sníh. Řidiči s ním musejí počítat ve výše položených oblastech. Někde dopravu znepříjemňují mlhy. Na silnicích může ležet vrstva ujetého sněhu nebo rozbředlý sníh.

Jihomoravský kraj

Zvýšenou opatrnost řidičů vyžaduje dnes ráno stav silnic v kraji. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na méně využívaných úsecích na Blanensku jsou pozůstatky rozbředlého sněhu. Na Znojemsku je kvůli počasí snížená dohlednost.

Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují od minus jednoho do tří stupňů Celsia. Silnice jsou holé a mokré. Pozor je potřeba dát na dálnicích, komunikacích první třídy, ale i na silnicích druhé a třetí třídy.

Komunikace na Blanensku jsou po chemickém ošetření, na úsecích sypaných inertním materiálem jsou zbytky sněhu. V celém kraji vane slabý vítr.

Liberecký kraj

Sníh je na silnicích nižších tříd v horských oblastech Semilska a Jablonecka. Jinak jsou vozovky v kraji po ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy mohou dopravu komplikovat mlhy, vyplývá z údajů na dopravním webu.

Teploty byly ráno mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia. Ve vyšších polohách Krkonoš na Semilsku je ujetá vrstva sněhu do dvou centimetrů, slabá vrstva rozbředlého sněhu je na některých silnicích II. a III. tříd v Jizerských horách na Jablonecku.

Podle předpovědi by dnes mělo být většinou zataženo, ojediněle by mělo slabé sněžit nebo mrholit. Ráno ojediněle může být i mrznoucí mrholení. Nejvyšší denní teploty budou od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách budou denní maxima mezi dvěma a minus jedním stupněm.

Moravskoslezský kraj

Především na Bruntálsku a v horských oblastech kraje musejí řidiči jezdit dnes hodně opatrně. Po úterním sněžení tam na silnicích může ležet vrstva ujetého sněhu nebo rozbředlý sníh. Převážná většina chemicky ošetřovaných komunikací v kraji je mokrá a sjízdná bez většího omezení. Místy mohou řidičům komplikovat situaci přeháňky či mlha. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny je stále uzavřena silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí a také část komunikace I/35 vedoucí na slovenskou státní hranici.

Olomoucký kraj

Silnice na severu kraje pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Počítat s tím musejí řidiči na Jesenicku, místy i na Šumpersku. Se zvýšenou opatrností musejí projíždět přes Červenohorské sedlo, podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je na vozovce sníh. Cesty v ostatních částech kraje jsou holé a mokré, i tak je však opatrnost na místě, nabádají správci vozovek.

Vedlejší tahy Jesenicka, ale i silnice prvních tříd pokrývají podle informací ŘSD zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, opatrnost na místě je také kvůli souvislé mlze. Na vozovkách udržovaných inertně již leží slabá ujetá místy rozbředlá vrstva sněhu ošetřená posypem, zvýšená opatrnost je podle dispečerů správ silnic na místě.

Na zbytky rozbředlého sněhu mohou řidiči narazit i na hlavních tazích ve vyšších polohách Šumperska. Silnice jsou tam chemicky ošetřeny. Silničáři upozorňují také na mrznoucí déšť a možnost tvorby náledí. I v tomto okrese již vozovky udržované inertním posypem pokrývá ujetá nebo rozbředlá sněhová vrstva.

Na Olomoucku, Přerovsku i Prostějovsku jsou již silnice po úterním sněžení holé a mokré, pouze na Šternbersku mohou ležet v lesních úsecích zbytky rozbředlého sněhu.

Pardubický kraj

Na silnicích v kraji dnes místy leží sníh. Řidiči s ním musejí počítat ve výše položených oblastech. Někde také dopravu znepříjemňují mlhy, uvádějí silničáři.

Rozbředlý sníh leží na vozovkách v okolí Lanškrouna. Slabý sněhový poprašek je na menších komunikacích v oblasti Žamberka, v Železných horách je na cestách, které se nesolí uježděná vrstva sněhu do jednoho centimetru.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na Orlickoústecku se vyskytovaly mlhy. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus dvěma stupni.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd v Kraji Vysočina je rozbředlý nebo ujetý sníh, hlavní tahy jsou po solení mokré. Všechny trasy jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Řidiči by si měli dávat pozor hlavně na Žďársku, kde zůstaly teploty pod nulou celou noc, řekl dnes ČTK Roman Hubený z dispečinku krajské správy a údržby. Jinde v kraji bylo o něco tepleji a vozovky tolik nenamrzaly. Kvůli uvízlému kamionu neprojedou nákladní auta mezi Stonařovem a Pavlovem na Jihlavsku.

Na Vysočině v úterý odpoledne sněžilo a v noci na dnešek mrholilo. Teploty se k ránu pohybovaly mezi minus jedním až plus jedním stupněm Celsia. "Během noci jsme měli venku kolem 70 sypačů," uvedl dispečer.

Dnes bude na Vysočině zataženo a mlhavo, občas může mrholit. Ráno mohou být místy srážky mrznoucí nebo sněhové, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Teploty se odpoledne budou pohybovat nejvýše mezi minus jedním až třemi stupni Celsia.

Zlínský kraj

Na silnicích na Vsetínsku udržovaných inertním posypem se dnes ráno může místy tvořit náledí. Vozovky jsou na území celého kraje převážně holé a vlhké, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Lokálně snižují dohlednost mlhy a dešťové nebo sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Do dnešních 9:00 platí v regionu výstraha meteorologů před možnou tvorbou ledovky.

V kraji je zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů Celsia. Přes den bude převážně zataženo a mlhavo s ojedinělým mrholením. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr.