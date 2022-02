Sněžku opět zasáhl vítr o síle orkánu, horní úsek lanovky je mimo provoz

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek lanovky na Sněžku zastavil dnes ráno silný vítr, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Na Sněžce dnes ráno podle meteorologů dosáhl vítr v nárazu rychlosti 137 km/h, tedy síly orkánu. Hranice orkánu je 118 km/h. Dolní úsek kabinové lanové dráhy z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu byl v provozu, informovali na webu vlekaři. V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice, značí mírné nebezpečí.

"Předpokládáme, že horní úsek lanovky kvůli silnému větru nepojede celý den," řekl dnes ČTK náčelník lanovky Jiří Špetla.

Sněžka nemá podle zástupců Správy KRNAP ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry a je pro středoevropské horstvo vzácný. Podle meteorologů je proto klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších. Odborníci takový typ hory nazývají karlingem nebo také matterhornem, podle názvu alpské hory.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo dnes ráno zataženo, silná mlha, kolem pěti pod nulou a vítr v nárazech dosahoval rychlosti téměř 80 km/h, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. U Luční boudy je okolo 120 centimetrů sněhu.

Podle horské služby je na hřebenech Krkonoš okolo 110 až 150 centimetrů sněhu. Po oblevě a dešti se prudce ochladilo, čímž vznikla ledová krusta, na kterou napadlo za posledních 24 hodin za působení silného větru deset centimetrů sněhu, za poslední tři dny to bylo 40 centimetrů sněhu. Více sněhu je na některých závětrných svazích a odtrhových zónách.

"Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů," uvedl lavinový preventista Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý.

Meteorologové dnes v Královéhradeckém kraji v polohách nad 600 metrů nad mořem čekají sněhové přeháňky. Vítr by mohl mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině, k večeru má slábnout. Teploty by se měly přes den pohybovat od šesti do devíti stupňů Celsia, na horách od minus jednoho do plus dvou stupňů.

Vítr potrápil Česko už koncem předchozího týdne a o víkendu, v menší míře i v pondělí, kdy postupně slábl. Nejsilnější byl minulý čtvrtek, kdy zkomplikoval železniční i silniční dopravu a od elektrického proudu odstřihl statisíce domácností. Čtvrteční vichřice dosahovala na hřebenech Krkonoš síly orkánu, vítr tam v nárazech dosahoval rychlostí nad 118 km/h. Na Sněžce přístroje naměřily vítr v nárazu až 181 km/h a na hřebenové Luční boudě 129 km/h. V nížinách měl vítr rychlost v nárazech až 110 km/h.