Praha - Husté sněžení doprovázené větrem dnes výrazně zkomplikovalo dopravu v Praze, byť nedělní provoz v ulicích byl slabší než v pracovní dny. Problémy měly až do odpoledne městské a příměstské autobusy MHD, spoje nabíraly zpoždění a řada příměstských linek vůbec nevyjela. Sníh navátý na výhybkách způsobil potíže i železnici. Letiště Václava Havla bylo v provozu, kvůli úklidu drah ale některé lety měly desítky minut zpoždění a několik letadel muselo být odkloněno do Brna nebo Vídně. Hasiči vyjížděli k víc než 30 případům popadaných stromů a větví.

"Z důvodu zhoršené sjízdnosti komunikací vlivem sněžení mohou být autobusové spoje opožděny nebo zcela zrušeny," informovala na webu společnost Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a okolí. Autobusy až na výjimky začaly jezdit podle nedělních jízdních řádů kolem 16:00.

Sníh z ulic odklízela od časného rána veškerá technika, kterou má Technická správa komunikací (TSK) k dispozici, tedy víc než 120 strojů údržby, situaci ale komplikoval vítr a neustávající sněžení. "Celá technika vyjela ve 04:55," řekla ČTK mluvčí společnosti Barbora Lišková. Do terénu vyrazilo 71 velkých sypačů určených na hlavní tahy a 51 dalších vozů, které jezdí například v historickém centru či méně vytížených silnicích. "Jezdí své trasy pořád dokola, protože kvůli větru a pokračujícímu sněžení jsou silnice po krátké době znovu pokryté sněhem. Problémy jsou hlavně ve stoupáních. Všechny komunikace jsou už sjízdné, ale mnohé s velkou opatrností," uvedla dopoledne.

Podle policie se v metropoli nestala žádná závažnější nehoda, dopravní policisté vyjížděli jen k mnoha drobnějším kolizím, uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Komplikovanější byl provoz na příjezdových tazích do hlavního města, problémy byly hlavně na pražském okruhu.

Práci měli kvůli popadaným stromům hasiči, a to profesionální i dobrovolní. "V souvislosti se silným sněžením vyjížděli pražští hasiči k více než třem desítkám událostí. Vždy se jednalo o popadané stromy a větve, většinou na komunikace a chodníky. Ve třech případech spadly větve na zaparkovaná vozidla, u dvou událostí se vyvrácený strom opřel o fasádu domu," informoval ČTK mluvčí hasičů Martin Kavka. Několikrát hasiči pomáhali s vyproštěním vozidel z příkopu. "U zásahů hasičů nebylo evidováno žádné zranění osob," dodal Kavka.

S komplikacemi museli počítat cestující ve vlacích, podle Českých drah husté sněžení způsobilo na některých místech poruchu výhybek. Některé vlaky jezdily proto odklonem, část spojů musela být odřeknuta.

Ruzyňské letiště fungovalo, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly zpoždění až několik desítek minut, řekl ČTK mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň. Sedm letadel nemohlo na Ruzyni přistát. Do Brna byla odkloněna letadla z Madridu a Amsterodamu a do Vídně letecké linky z Istanbulu, Londýna a Tel Avivu.

Výstraha na silné sněžení platí pro Prahu a další české kraje až do půlnoci.

Kvůli sněhu bylo z Prahy odkloněno od rána 7 letadel

