Sněžení komplikovalo dopravu v Ústeckém kraji a ve středních Čechách

Praha - Husté sněžení komplikovalo od rána dopravu v Ústeckém kraji a ve středních Čechách. Kolem 06:30 byla kvůli sněžení a silnému větru uzavřena dálnice D8 na 82. kilometru v obou směrech, tedy na Drážďany i na Prahu. Provoz byl už obnoven, dlouhé kolony se rozjížděly několik hodin. S problémy se potýkala autobusová doprava kolem Prahy. Policie ve Středočeském kraji zaznamenala větší množství nehod.

Meteorologové v pátek varovali, že naseverovýchodě Česka a na Liberecku bude dnes foukat silný vítr s nárazy přes 65 km/h. Na jihu republiky se při mrznoucím dešti bude do nedělního rána místy tvořit ledovka.

Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě začalo před polednem sněžit a postupně se začala na některých místech komplikovat doprava. Silnice totiž přes noc vymrzly a sníh na vozovce neroztává tak rychle. Brněnské komunikace varují řidiče před jízdou především ve vyšších partiích krajského města, ve 13:00 začaly sypače silnice ošetřovat, uvedl ve zprávě pro média provozní ředitel Jan Klištinec. Situace však není nijak kritická, stejně jako na dalších místech jižní Moravy.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje upozorňuje na svém webu na nebezpečí vzniku náledí v některých okresech, zejména v lesních úsecích. Podle záznamů z kamer vypadá situace nejhůř na Znojemsku, kde na některých silnicích leží sníh, podobné je to ve vyšších polohách Blanenska. Jinde jsou silnice holé a mokré.

Větší problémy dnes sněžení způsobilo v západní polovině Čech.

Královehradecký kraj

Na některých vedlejších silnicích ve vyšších polohách Královéhradeckého kraje dnes ráno zůstávala vrstva sněhu, místy, hlavně v lesních úsecích, zledovatělého. Řidiči by měli být zvláště opatrní v nejvyšších partiích Orlických hor, na horské silnici na Pomezní Boudy v Krkonoších a pak také na Jičínsku v oblasti Nové Paky. Hlavní silniční tahy v kraji byly většinou holé, suché, vymrzlé, sjízdné bez omezení, vyplynulo z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

V Královéhradeckém kraji dnes ráno bylo většinou oblačno, teploty se pohybovaly nejčastěji od minus jednoho do minus třech stupňů Celsia, na horách bylo kolem minus pěti.

Meteorologové na dnešek v kraji předpovídají zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občasné sněžení, odpoledne postupně v polohách pod 800 metrů srážky smíšené nebo dešťové. Ojediněle se mohou vyskytnout mrznoucí srážky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia, na horách by mělo mrznout celý den. Vítr má vát mírný, na horách čerstvý, v nárazech může dosahovat rychlosti 70 až 90 km/h. Na horách se místy mohou tvořit sněhové jazyky.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji jsou dnes silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Jablonecku leží na komunikacích zledovatělá vrstva sněhu, na Českolipsku sněží. V okolí krajského města jsou silnice vymrzlé, vyplývá z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Srážky se objevují v různých částech kraje. Silničáři vyjeli s posypem do hor, ale i do nižších poloh, například na trasu ve směru z Nového Boru na Děčín. V části Krkonoš na území Libereckého kraje jsou silnice druhé a třetí třídy zledovatělé, leží na nich vrstva sněhu. Obdobná situace je v okrese Jablonec nad Nisou.

V regionu bude podle informací krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na většině území dnes sněžit a foukat má mírný vítr, který bude večer slábnout.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. V Jeseníkách na Bruntálsku jsou ale vozovky vymrzlé a řidiči by tam měli jezdit se zvýšenou opatrností, protože místy se může vyskytovat námraza. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji oblačno, odpoledne a večer přijde od západu občasné sněžení, v nižších polohách i déšť se sněhem. Teploty budou mírně nad nulou, v horách pod nulou. Na horách se můžou místy tvořit sněhové jazyky.

Pardubický kraj

Většina silnic nižších tříd ve vyšších polohách Pardubického kraje byla ráno sjízdná se zvýšenou opatrností. Na hlavní silnici číslo 11 v úseku Jablonné nad Orlicí - Červená Voda zůstávala v platnosti výstraha nařizující řidičům použit sněhové řetězy. V okolí Lanškrouna ve vyšších polohách se na silnicích v lesních úsecích vyskytovaly zbytky zmrazků, vyplynulo z ranního hlášení silničářů. Hlavní silniční tahy v kraji byly většinou sjízdné bez omezení. Pro jižní část Pardubického kraje dnes platí výstraha před ledovkou.

V Pardubické kraji bylo ráno většinou oblačno, teploty se pohybovaly od minus jednoho do minus třech stupňů Celsia, na horách kolem minus pěti.

Meteorologové na dnešek v Pardubickém kraji předpovídají zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občasné sněžení, odpoledne postupně v polohách pod 800 výškových metrů srážky smíšené nebo dešťové. Ojediněle se mohou vyskytnout srážky mrznoucí.

"Při mrznoucích srážkách se bude večer zejména na Českomoravské vrchovině místy vytvářet ledovka," uvedli na webu meteorologové.

Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia, na horách pod nulou. Vítr má vát mírný, na horách silný, v nárazech může dosahovat rychlosti 70 až 90 km/h. Na horách se mohou místy tvořit sněhové jazyky.

Praha

V Praze dnes ráno a dopoledne hustě sněžilo. Ulice a chodníky, a to i v centru hlavního města, pokryla první souvislejší sněhová pokrývka nynější zimní sezony. Napadaný sníh vyjela po 07:00 odklízet veškerá dostupná technika, tedy 73 sypačů a pluhů určených na úklid nejdůležitějších ulic a víc než 50 strojů na úklid vedlejších komunikací. Sníh z chodníků odstraňovalo na 1100 metařů a 60 malých sypačů. Na twitteru o tom informovala Technická správa komunikací (TSK), která zimní údržbu v Praze zajišťuje. Zejména v kopcích či okrajových částech měly problémy autobusy MHD.

"Hlavní komunikace jsou sjízdné, pouze místy mohou být zbytky mokrého tajícího sněhu nebo pouze mokré," sdělila dopoledne ČTK mluvčí TSK Barbora Lišková. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na twitteru uvedl, že už hodinu po půlnoci se uskutečnil preventivní posyp silnic a ráno vyjela do terénu veškerá dostupná technika.

Některým lidem sníh zkomplikoval cestu veřejnou dopravou. Pražský dopravní podnik a společnost Ropid organizující MHD ve městě a okolí ráno hlásily, že problémy měly městské i příměstské autobusy například na západním okraji města - v oblasti Kopaniny, v kopci na Julisku nebo ve stoupání ze Sedlce na Suchdol. Některé úseky nebyly sjízdné i na opačném konci metropole - v Klánovicích - nebo na severu města mezi Ládvím a Bulovkou. Část autobusových spojů jezdila odklonem nebo vynechávaly některé zastávky, jiné nabíraly zpoždění. Během dopoledne se až na výjimky postupně podařilo vozovky uklidit a provoz obnovit podle jízdních řádů.

Zimní údržbu komunikací zajišťuje každoročně od 1. listopadu do 31. března TSK, která si najímá Pražské služby (PSAS). Silnice a chodníky uklízejí v několika tzv. pořadích. V prvním vyjedou sypače a pluhy na nejdůležitější komunikace a chodníky, zejména v okolí úřadů, nemocnic, škol či nádraží a stanic metra. Uklizeny musí být do dvou hodin od výjezdu. V druhém pořadí silničáři uklízejí zbývající komunikace druhé třídy a ve třetím pořadí ty zbylé.

V případě chodníků se silničáři v první řadě zaměřují na přístupové cesty ke školám, zdravotnickým a sociálním zařízením či budovám úřadů. Sníh odklízí také ze zastávek MHD, cest ke stanicím metra či vlakovým a autobusovým nádražím.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes zkomplikovalo sněžení. S problémy se potýká autobusová doprava kolem Prahy. Příměstské autobusy mají zpoždění, některé zastávky se ruší. Policie v celém kraji zaznamenala větší množství nehod, většinou se obešly bez zranění, vyplynulo z informací policie a Pražské integrované dopravy (PID). Krajští cestáři měli dopoledne v terénu 124 vozů zimní údržby.

Na silnicích ráno ležela sněhová vrstva a jízdu ztěžovala i zhoršená viditelnost kvůli srážkám. Dopoledne na silnicích zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Problémy kvůli počasí měly některé příměstské autobusy. "Na příměstských linkách vlivem nesjízdnosti nastává zpoždění a operativní zrušení některých zastávek. V oblasti Mělníka je očekáváno zpoždění na autobusových linkách v řádu desítek minut," uvedla Pražská integrovaná doprava na twitteru.

Policejní mluvčí Michaela Richterová ČTK řekla, že policisté ve Středočeském kraji zaznamenali od 7:00 do 10:00 zhruba 30 až 40 dopravních nehod. "Většinou to bylo bez zranění nebo s lehkým zraněním," uvedla. Auta podle ní většinou dostala smyk a skončila v příkopech nebo narazila do jiných vozidel. "Ale nemám hlášeno nějaké těžké zranění nebo něco většího," dodala Richterová.

Sněžení či sněhové přeháňky byly ráno hlášeny i na hlavních tazích včetně dálnic, například na Pražském okruhu nebo na dálnici D5 ležely zbytky sněhu po chemickém ošetření. Vrstvu nového sněhu odklízeli cestáři na silnicích I/9 a I/16 na Mělnicku. Dopoledne ležel rozbředlý sníh po chemickém ošetření například na dálnici D8.

Krajští silničáři v noci vyjížděli hlavně na Kutnohorsku. Střediska mají v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Například středisko v Kutné Hoře mělo v noci na dnešek 40 výjezdů a středisko v Benešově 11, informovala ČTK mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová. Dopoledne měli silničáři v terénu 124 vozů zimní údržby. "Silnice v oblasti Benešov uklízí 29, v oblasti Kladno 39, v oblasti Mnichovo Hradiště 25 a v oblasti Kutná Hora 31 vozů. Každý vůz obstarává jeden okruh," uvedla mluvčí. Celkově mají krajští silničáři k dispozici přes 160 sypačů a 70 traktorů.

Teploty v regionu se ráno pohybovaly od minus tří do minus šesti stupňů Celsia, přibývalo oblačnosti a foukal mírný vítr.

Ústecký kraj

Husté sněžení a silný vítr ráno zkomplikovaly provoz na dálnici D8 u Ústí nad Labem. Silnice byla kolem 06:30 uzavřena na 82. kilometru v obou směrech, tedy na Drážďany i na Prahu. Provoz byl obnoven nejprve pro osobní vozy a později i pro kamiony. Dlouhé kolony se rozjížděly několik hodin. Sníh ležel ráno na cestách v celém Ústeckém kraji. Odpoledne přestalo sněžit, silnice jsou už většinou mokré. Policie od rána řešila řadu dopravních nehod.

Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám policisté ráno dočasně uzavřeli také tunely Libouchec a Panenská mezi 83. a 85. kilometrem, po 07:00 byly už znovu průjezdné pro osobní vozidla. "Odtahová služba se postarala o nákladní vozidlo. Nabádáme řidiče, aby přizpůsobili jízdu stavu vozovky," řekla ČTK mluvčí krajské policie Alena Bartošová.

Na dalších místech D8 dopravu blokovaly uvízlé kamiony nebo nehody. Kolona nákladních aut stála několik hodin ve směru z Ústí nad Labem k hranicím. Odpoledne již byl provoz podle Ředitelství silnic a dálnic bez potíží.

Sníh ležel ráno také na silnici I/7 ve stoupání z Chomutova k hranicím s Německem, odpoledne se z něj utvořila břečka. Rozbředlý sníh pokrývá cesty v Krušných horách, kam dnes vyrazili běžkaři na první upravené trasy. Sníh byl i na vozovkách nižších tříd na Litoměřicku či Lounsku. Na silnici I/9 v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku jsou stále sněhové jazyky. Krajská správa a údržba silnic měla podle dispečera dopoledne v terénu veškerou techniku. Odpoledne již sníh na silnicích tál.

Od rána řešili policisté řadu dopravních nehod, podle Bartošové se zatím všechny obešly bez vážných zranění či nutnosti uzavírat silnice.

V kraji bude podle předpovědi regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu dnes večer padat déšť se sněhem nebo mrznoucí déšť. V neděli už má sněžit jen v polohách nad 700 metrů nad mořem.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou aktuálně sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři nasadili dopoledne asi 55 sypačů a vozidel. Vozovky jsou mokré po chemickém ošetření, řekl ČTK po 12:30 dispečer krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Podle předpovědi počasí se může večer v kraji tvořit ledovka.

"Postupně jsme začali před dvěma hodinami vyjíždět. Vyjelo kolem 55 vozidel. Silnice jsou mokré po chemii, sjízdné se zvýšenou opatrností," řekl dispečer.

Hasiči zatím dnes zasahovali u několika nehod, z toho dvě se staly na dálnici D1, která je ale průjezdná. Tři lidé se zranili při nehodě čtyř osobních aut a dodávky na D1 u Humpolce, vyplývá z přehledu hasičských zásahů.

Podle meteorologů bude dnes v kraji zataženo, od západu občas se sněžením, později i déšť se sněhem nebo srážky mrznoucí. Může se tak tvořit ledovka. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Místy může foukat vítr s nárazy kolem 15 metrů za vteřinu.