Sněmovnu ovládly spory o postoj ČR k reformě migračních pravidel EU

Praha - Sněmovnu v úvodu dnešního jednání ovládly spory o postoj ČR k reformě migračních pravidel EU. Zástupci vládní koalice odmítli opětovnou kritiku od bývalého premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Opoziční frakce si poté vyžádaly dohromady čtyřhodinovou přestávku na svá jednání, což by znamenalo, že by Sněmovna už dnes žádné zákony neschvalovala. Předseda poslanců ODS Marek Benda tento přístup odmítl. Situaci začalo řešit vedení Sněmovny a poslaneckých klubů.

Spor vyvolal Babiš při třetím neúspěšném pokusu o to, aby se dolní parlamentní komora zabývala migračním paktem EU. Označil jej za skandální a mířící proti bezpečnosti Česka. Prohlásil, že premiér Petr Fiala (ODS) nehájil na nynější Evropské radě české zájmy, lže a je neschopný a měl by migrační reformu blokovat po vzoru Polska a Maďarska. Fiala je podle Babiše "nejprolhanější premiér v historii této země", "nemá koule" a na Evropské radě nepostupuje podle principu, že je potřeba bojovat za zájmy českých občanů.

Ministerského předsedy se zastal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle kterého Babiš buď neví, co říká, nebo hájí cizí zájmy. Fiala podle Rakušana vyjednal to, že ČR by měla obdržet kvůli uprchlické vlně z Ukrajiny další finanční podporu. "Polsko a Maďarsko ovšem z vnitropolitických důvodů blokovaly celou noc přijetí těchto závěrů," řekl Rakušan k Babišovu odvolávání se na záporný postoj těchto k migračnímu paktu. "Polsko a Maďarsko na této Evropské radě jednají proti českým národním zájmům," zdůraznil Rakušan.

Rakušanovo vystoupení rozhořčilo Babiše i předsedu poslanců SPD Radima Fialu, který ministrův projev označil za katastrofu. Obvinil ministra vnitra z toho, že pozval do Evropy pašeráky lidí a muslimy. "Jste viník. Styďte se," vzkázal Fiala Rakušanovi. Fiala si pak vyžádal dvouhodinou přestávku pro klub SPD, se stejným požadavkem pak přišla šéfka frakce ANO Alena Schillerová. "Co se odehrálo, je nehoráznost," uvedla.

Naopak předseda poslanců ODS Benda řekl, že "za hranou" byla vystoupení Babiše a Fialy. "Fakt mám tohohle chování plné zuby," řekl. Jelikož udělení přestávky na jednání klubu je jen zvyklost, Benda žádal, aby se tentokrát hlasovalo. Následně spor začali řešit členové vedení dolní komory.