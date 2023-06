Sněmovnu navštíví prezident Pavel, promluví před poslanci

Praha - Sněmovnu dnes navštíví prezident Petr Pavel. Promluví před poslanci, kteří se odpoledne sejdou na pokračování řádné schůze dolní komory. Na ní by se mohli zabývat ve druhém čtení vládní novelou zákoníku práce. Očekávají se ale také návrhy na změny programu schůze. Například opoziční hnutí SPD už ohlásilo, že bude prosazovat projednání reformy migračních pravidel EU. K nim se ale poslanci mimořádně sejdou z podnětu ANO ve středu odpoledne.

Pavel dorazí do Sněmovny ve 13:00, podepíše se do pamětní knihy. O hodinu později přednese projev před poslanci, debata k němu se neuskuteční. Následovat bude tisková konference spolu s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Senát navštívil Pavel koncem března tři týdny po nástupu do funkce, a to jako první ústavní instituci.

Změny zákoníku práce se týkají přesnějšího vymezení práce na dohody, čímž má být předvídatelnější, a zavedení nároku na kratší úvazky nebo práci na dálku pro rodiče s dětmi do devíti let věku. Zaměstnavatelům dá novela možnost poskytovat lidem pracujícím z domova paušální náhradu nákladů například za spotřebované energie. Zatímco garanční sociální výbor doporučil plénu schválení předlohy, zdravotnický k ní vznesl připomínku. Výbor varoval před dopady regulace práce na dohody na zdravotnictví.

"Pokud bude návrh v této části schválen beze změn, může snížit dostupnost pracovníků ve zdravotním provozu a ve svém důsledku ohrozit kvalitu poskytování zdravotní péče," stojí v usnesení. Výbor doporučil zakotvit do novely v souladu s evropskou směrnicí i takový pracovní režim, který je ze své povahy zcela nebo převážně nepředvídatelný.