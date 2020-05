Sněmovnu čeká boj o prominutí sociálních odvodů firmám

Praha - Sněmovnu čeká boj o to, kolik firem dosáhne na prominutí sociálních odvodů za červen až srpen. Vláda navrhla tuto úlevu jen pro malé firmy do 50 zaměstnanců, zejména opozice by ji ale ráda rozšířila alespoň na středně velké podniky. Nejpravděpodobnější je to, že poslanci ve vládní novele prodlouží firmám lhůtu na oznámení změn stavu zaměstnanců. O úpravách má Sněmovna rozhodnout během dnešního odpoledne.

Vládní návrh počítá s tím, že firmám do 50 zaměstnanců by stát odpustil sociální odvody za nadcházející tři měsíce. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy o více než deset procent.

Piráti navrhli limit zvýšit na 250 zaměstnanců, přičemž odvody by bylo možné prominout v duchu vládního návrhu jen za 50 z nich. Podle TOP 09 by mělo být každé firmě odpuštěno pojistné za 100 zaměstnanců. SPD navrhla zrušit limity týkající se výpovědí a poklesu mezd.

Nejvíce úprav navrhla ODS. Podle Jana Skopečka by na odpuštění odvodů měly mít nároky firmy do 250 zaměstnanců. Podle návrhů Jana Bauera by na úlevu mohly dosáhnout buď všechny firmy, nebo firmy s 500 zaměstnanci, nebo ty firmy, které snížily mzdy až o 30 procent. Jiří Bláha (za ANO) navrhl, aby se omezení počtu zaměstnanců nevztahovalo na provozovny poskutující stravovací služby. Poslanec to zdůvodnil jejich zvýšenými náklady kvůli hygienickým opatřením a snížení kapacity.

Poslanci by v rámci novely měli obnovit osmidenní lhůtu, v níž mají zaměstnavatelé posílat sociální správě oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání. Původní lhůtu ohlašovat tyto změny nejpozději následující pracovní den považovali zaměstnavatelé za nesplnitelnou. Změnu podpořil sněmovní sociální výbor.