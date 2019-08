Sněmovní výbor projedná nominaci Jourové do Evropské komise

Praha - Sněmovní výbor pro evropské záležitosti dnes dopoledne projedná nominaci současné eurokomisařky Věry Jourové do nové Evropské komise, která začne fungovat od listopadu. Projednání nominace ve výboru je nutnou podmínkou proto, aby návrh mohla schválit vláda. Ta by o něm podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla hlasovat 26. srpna.

V uplynulých týdnech zaznívaly v hnutí ANO hlasy, že by Česko mohlo do komise místo Jourové navrhnout místopředsedkyni Evropského parlamentu Ditu Charanzovou (ANO). Babiš ale koncem července prohlásil, že vláda opět navrhne nynější eurokomisařku pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Premiér ale uváděl, že by pro příštích pět let mělo Česko usilovat o jiné portfolio, zmiňoval například vnitřní trh nebo digitalizaci.

Vláda projedná nominaci Jourové až v poslední možný termín, podle Babišova dřívějšího vyjádření musí být do 26. srpna vybrané jméno odesláno do Bruselu. Premiér ale odmítl, že by pozdější nominace kandidátky na eurokomisařku mohla negativně ovlivnit to, jaké portfolio Česko získá.

Na konci září čeká kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, jehož schválení potřebují pro zisk postu. Nová komise vedená Ursulou von der Leyenovou začne úřadovat od 1. listopadu.