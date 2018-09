Praha - Sněmovní volební výbor dnes doporučil Sněmovně schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za loňský rok. Sněmovna by mohla zprávu projednávat už na své zářijové schůzi. Pro doporučující stanovisko hlasovalo devět z 12 přítomných poslanců. Členové výboru se zajímali hlavně o digitalizaci agenturního fotoarchivu.

Zpravodaj Lubomír Španěl (SPD) naopak navrhoval projednávání zprávy přerušit do příštího zasedání výboru. Ve zprávě mu chyběly údaje o rozpočtu Rady ČTK a navrhoval, aby je Rada poslancům ještě dodala. Výbor však dal přednost doporučujícímu stanovisku pro plénum Sněmovny. Rada ČTK je sedmičlenný orgán zřízený ze zákona a slouží k tomu, aby jejím prostřednictvím veřejnost kontrolovala činnost veřejnoprávní ČTK.

Předseda rady Miroslav Augustin mimo jiné řekl, že rada nemusela loni řešit žádné mimořádné události. Požádal poslance o pomoc s financováním digitalizace fotoarchivu agentury a upozornil na to, že zisk agentury na tuto akci nestačí. Poukazoval také na to, že přibývající věk nepřispívá stavu fotoarchivu a navíc ubývá lidí, kteří jsou schopni identifikovat osoby na snímcích.

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr řekl členům výboru, že ČTK se digitalizací zabývá zhruba od poloviny 90. let. V rámci zhruba čtyřletého projektu, na který vydala zhruba osm milionů korun, vybrala nejdůležitější fotografie dokumentující stoletou historii státu. Těchto a dalších zdigitalizovaných historických fotografií je nyní kolem milionu. Projekt dále pokračuje prostřednictvím digitalizace popisových knih, které podrobně popisují všechny reportáže v historickém fotoarchivu ČTK.

Řada poslanců, například předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO), se vyslovila pro možnost pomoci ČTK s digitalizací. Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že je připraven podat v rozpočtovém výboru příslušný pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, který by peníze zajistil. "Bylo by to dobře z hlediska paměti národa mít toto zdigitalizované," řekl. Poslankyně KSČM Miloslava Vostrá, která je současně předsedkyní rozpočtového výboru, doporučila jako první krok jednání s ministerstvem financí. Poukazovala na to, že odhadovaných 35 milionů je z hlediska státního rozpočtu triviální částka. Podle svých slov nevidí problém v tom, aby se ji podařilo zapracovat do rozpočtu.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od České televize a Českého rozhlasu koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.

ČTK za loňský rok vykázala zisk 8,67 milionu korun, což bylo proti roku 2016 zlepšení o 4,6 milionu korun. Zákon o ČTK však jako smysl jejího fungování nestanoví dosahování zisku, ale zákonem definovanou veřejnou službu. Agentura ve své výroční zprávě uvádí mimo jiné, že její ekonomickou stabilitu opět potvrdilo i ratingové ocenění AAA Czech Stability Award společnosti Bisnode.