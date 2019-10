Sněmovní strany kritizují tureckou ofenzivu proti Kurdům

Praha - Představitelé sněmovních stran odsuzují tureckou ofenzivu proti syrským Kurdům. Vojenskou operaci, kterou Ankara obhajuje vytvořením bezpečnostní zóny pro uprchlíky v severní Sýrii, označují čeští politici za zradu a za porušení mezinárodního práva. Část opozice kritizuje i premiéra Andreje Babiše (ANO), který v září v OSN podpořil plán tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na vznik bezpečnostní zóny. Babiš v úterý vyjádřil překvapení nad tureckým záměrem provést vojenskou akci a vyslovil se pro svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN.

"Útok na jiný suverénní stát je nepřípustný, doufám, že RB OSN najde cestu jak věc řešit a místo zbraní budou mluvit diplomaté. Turecko nemůže doložit žádný legitimní důvod ke vstupu svých vojsk na území Sýrie," reagoval na tureckou ofenzivu předseda KSČM Vojtěch Filip.

Také předseda SPD Tomio Okamura hovoří o porušení mezinárodního práva. "SPD považuje za řešení návrat k mezinárodnímu právu, tedy odchod všech armád, které jsou v Sýrii bez souhlasu vlády Sýrie, odzbrojení nelegálních skupin a uznání autonomie pro Kurdy," uvedl.

"Je to odporná zrada spojenců, kteří prokázali neuvěřitelnou statečnost v boji s Islámským státem. Teď USA ženou Kurdy do náruče Asada, Ruska a Íránu. Ani tehdy, když USA ustoupily Putinovi a vzdaly v ČR radar, jsem nebyl tolik rozhořčen a znechucen," uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Kurdské milice YPG bojovaly proti teroristickému uskupení Islámský stát (IS), Ankara zahájila ofenzivu proti nim poté, co se z oblasti stáhli američtí vojáci.

Podobně reagoval i předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek. "Kurdské milice YPG pomohly Sýrii porazit Islámský stát. Bojovali proti němu chlapi i ženské s nesmírným nasazením a odvahou a obrovskými ztrátami. A my je teď nechali napospas," uvedl.

Šéf zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Benešík (KDU-ČSL) kritizoval Babiše za to, že v září podpořil Erdoganův plán na vytvoření bezpečnostní zóny v severní Sýrii. "KDU-ČSL bude po premiérovi Babišovi požadovat vysvětlení, proč podpořil tureckou agresi proti Kurdům, kterou Ankara nazývá 'vytvoření bezpečné zóny'. Je v našem zájmu více destabilizovat tento region a tím zvýšit už tak velký migrační tlak na Evropu? Nebo snad chceme obnovení IS?" napsal na twitteru.

Tureckou ofenzivu i Babišův postoj kritizoval i poslanec Pirátů Ondřej Profant. "V Sýrii bude masivní extrémně násilné přesidlování celého etnika. Iniciuje to členský stát NATO. A podporuje to náš premiér, který má nepochopitelnou náklonnost k autoritářským režimům. Je to opravdu otřesné. Podpořím snahy vedoucí k zastavení tohoto nesmyslného násilí," uvedl.

Babiš v září Erdoganův plán podpořil, tento týden ale uvedl, že je vývojem situace překvapen. Varoval, že vojenský zásah by znamenal hrozbu další uprchlické vlny směřující do Evropy. Situaci je podle něj třeba řešit diplomaticky, mluvil o potřebě svolání Rady bezpečnosti OSN a o tom, že by se věcí měla zabývat i Evropská unie.