Sněmovní komisi pro BIS opět povede Bělobrádek, SPD nezískala žádný post

Praha - Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby povede i v nynějším volebním období Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Stejného předsedu jako v minulém období mají po sněmovní tajné volbě i dvě další komise. Opoziční hnutí SPD nepovede jako jediná sněmovní strana žádnou ze 13 stálých komisí. Počet komisí je stejný jako v uplynulém volebním období. Ve volbě byl vždy jen jeden kandidát.

Předsedou komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů se opět stal Jiří Mašek (ANO) a komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů Karel Krejza (ODS). Komisi pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, kterou v minulém období řídil Miloslav Rozner (SPD), povede Martin Major z ODS. SPD měla také předsedu komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vedl ji Pavel Jelínek. Nyní poslanci zvolili jejím šéfem Petra Letochu (STAN).

Do čela komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Sněmovna zvolila Roberta Králíčka (ANO). V minulém volebním období ji vedl předseda STAN Vít Rakušan, který se stane ministrem vnitra v nové vládě Petra Fialy (ODS). Králíček řídil v minulém období komisi pro hybridní hrozby. Jejím předsedou nyní poslanci zvolili Lukáše Vlčka (STAN). Komisi pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace bude řídit Taťána Malá (ANO), a to po Pavlu Blažkovi (ODS), který bude v nové vládě ministrem spravedlnosti.

Předsedou komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, kterou v minulém období vedl František Vácha, Sněmovna zvolila Michala Zunu (oba TOP 09). Komisi pro kontrolu použití odposlechů bude řídit Klára Kocmanová, v minulém období ji vedl Tomáš Vymazal (oba Piráti).

Do čela sněmovní ústavní komise poslanci zvolili Josefa Cogana (STAN) a do čela komise pro práci sněmovní kanceláře Stanislava Blahu (ODS). V uplynulých čtyřech letech tyto komise vedli Kateřina Valachová (ČSSD) a Pavel Kováčik (KSČM), tedy zástupci stran, které v říjnových volbách neuspěly. Předsedkyní komise pro rodinu poslanci zvolili Marii Jílkovou (KDU-ČSL). Naposledy řídil obdobnou komisi Aleš Juchelka (ANO), který je nyní předsedou volebního výboru.

Sněmovna volila také vedoucí parlamentních delegací. Delegaci do Meziparlamentní unie povede Viktor Vojtko (STAN), do Parlamentního shromáždění NATO Jiří Horák (KDU-ČSL), do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Jan Bauer (ODS) a do Středoevropské iniciativy Jan Kubík (ANO).

Hindlse v Národní rozpočtové radě vystřídá bývalý viceguvernér ČNB Hampl

Novým členem Národní rozpočtové rady bude bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Mojmír Hampl. V radě v lednu příštího roku nahradí někdejšího rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE) Richarda Hindlse. Hampla navrhl Senát, Sněmovna dnes v tajných volbách jeho nominaci schválila hlasy 173 ze 192 poslanců.

Šestačtyřicetiletý Hampl pracoval ve vedení centrální banky v letech 2006 až 2018, z toho deset let byl viceguvernérem. Nyní působí jako člen správní rady Institutu ekonomického vzdělávání INEV a pracuje ve společnosti KPMG. Senátorům dříve řekl, že jako člen Národní rozpočtové rady by se chtěl podílet na tom, aby se Česko v nadcházejících letech dokázalo vyrovnat se zadlužením a deficity veřejných financí. Posláním rady je podle Hampla chránit fiskální a makroekonomickou stabilitu, aby fiskální politika ČR mohla být pro investory opět nudná a bezproblémová.

Národní rozpočtová rada vznikla na základě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jejím cílem je provádět nezávislé hodnocení rozpočtové politiky, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Rada je tříčlenná a byla naplněna v lednu 2018. Předsedu rady navrhuje vláda, jednoho člena rady Senát a jednoho Česká národní banka. Předsedkyní rady se před čtyřmi lety stala na návrh vlády hlavní ekonomka České bankovní asociace a bývalá členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová s šestiletým mandátem. Za centrální banku je v radě profesor Jan Pavel, který působí na katedře veřejných financí VŠE. Původně byl zvolen na dva roky, loni členství obhájil.